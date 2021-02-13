新年在家擺放全盒是常識，一般有糖果和油器，營養學家Tina Cheng指出，根據早前食安中心一個研究，發現有4種賀年食品十分高脂，最高脂是笑口棗和蛋散，100克同樣含有39克脂肪，約8茶匙油，笑口棗約12-14粒，含有580卡路里；蛋散約有10-12條，含有550卡路里，以一碗飯含有220卡路里計算，100克笑口棗和蛋散，已經等於2碗半飯熱量。

第二高脂的是油角，100克約有6-8粒計算，含有32克脂肪，約6.5茶匙油，含540卡路里，而每人每日飽和脂肪攝取上限是22克，由於賀年要應節，建議笑口棗、油角或蛋散這類油器，每日不要吃多於3-4粒。

牛奶朱古力亦是高脂賀年食品，每100克含有30克脂肪，等於6茶匙油，含535卡路里。排第四位的是白兔糖，100克約有18粒，含有9克脂肪，約2茶匙油，含420卡路里。牛奶朱古力和白兔糖除了高脂之外，糖分亦十分高，牛奶朱古力每100克含約60克糖，白兔糖則含有55克糖，世界衞生組織建議每日攝取25克-50克糖，等於5-10茶匙糖，對於血糖不穩定人士要注意攝取量。

營養學家補充，高脂食物會增加血管內的膽固醇，亦會增加患上心血管疾病風險，血糖異常或者血脂異常都不適合進食過多這類食品。另外，由於笑口棗、蛋散和油角用澱粉製作，加上高溫油炸而成，過程中有機會產生致癌物質丙烯酰胺，多吃都會增加患上癌症風險。

採訪、攝影：《飲食男女》

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