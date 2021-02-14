還未想好過年送甚麼禮物？香港老字號零食品牌華園最近與凍肉店合作，推出新產品阿根廷牛肉片，牛年送牛肉片，格外有種幽默感。

華園已經有超過六十年歷史，名物沙爹牛肉乾是不同年齡層的集體回憶，第三代老闆畢世奇指：「年輕一代喜歡新嘗試，自己也愛吃各款新美食，剛巧認識了Gusteau’s的負責人，於是便合作，令老字號品牌也有新嘗試。」

Gusteau’s其實是間食材店，2014年開始引入各地凍肉、調味料等，而負責人一向有興趣推廣本地製作，以往已曾和本地廠房合作推出香港口味香腸，如梅菜豬肉香腸。因此兩個品牌一拍即合，上月尾推出黃金牛柳肉片（$128），選用阿根廷牛柳製作華園成名的牛肉乾。

阿根廷牛柳比平時華園用的美國牛肉更為軟腍多汁，入口不會嚼到韌性十足的筋，配上特製醬汁，入口微辣，帶有檸檬味，可以突出牛肉鮮味。價錢乍看的確不便宜，但原來所有工序都在香港完成，而且每塊牛肉份量都不一樣，華園為確保每塊牛肉乾都是一口大小，必須要手切，所以甚花時間，生產過程需時約十小時，雖然只是零食，但很花心思。

網店：https://bit.ly/36M9oR7

採訪、攝影：《飲食男女》

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