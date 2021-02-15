說到即食拌麵，通常都是台灣或韓國牌子的天下，不過原來馬來西亞也有拌麵，其中有一個名牌「廚藝」，更被一位馬拉機師帶來香港。

把品牌帶來香港的，是馬來西亞人Vincent，他本是一位飛機師，在香港工作了七年。因為疫情關係，已經有一年時間沒有回鄉。他很想念馬來西亞的美食，決定買即食麵解鄉愁，而這款名為「廚藝」的拌麵是他的家鄉詩巫名物，在東馬來西亞成立八年，因當地很多福州人居住，拌麵一向是當地名物，所以一直受歡迎。

Vincent坦言，初初只是想自己吃，但身邊不少朋友都想訂貨，所以就開網店。想不到拌麵很受香港人喜愛，他從馬來西亞訂貨到港需要約一個月，但整整100箱，即1,200包已悉數被預訂。

暫時網店有售三款口味：香辣酸醋乾拌麵（$55）、乾拌麵黑醬油（$60）和乾拌麵原味（$60）。煮法非常簡單，只有滾水煮麵兩分鐘，隔水後加入醬汁攪拌便完成。香辣酸醋乾拌麵最受香港人歡迎，酸酸辣辣非常開胃。乾拌麵黑醬油味道較鹹，Vincent建議可以配搭叉燒和乾蒜，更加美味。乾拌麵原味就是詩巫最地道的豬油拌麵，麵條都是非油炸，質地幼細爽滑，沒有即食麵的油膩感。

採訪、攝影：《飲食男女》

Thekitchenfoodhk 廚藝

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