新子薑已登場，肥嫩如羊脂白玉，正好用來炒肉片，牛、豬、雞、鴨、鴿，無不適宜，可惜找不到小型的菠蘿，太大的不夠香味，決定只用子薑片。我最喜歡炒牛𦟌，取其爽脆，只需把面上的厚膜和筋小心剔除，逆紋切薄片，一炒便捲起，上口比牛柳有趣得多了。

材料：

牛𦟌 300克

雞蛋 1個，黃、白分開

水 2湯匙

油 2湯匙

紹酒 2茶匙

嫩薑芽 150克

鹽 1/2茶匙

糖 1茶匙滿

青紅椒 各1隻

蒜 1瓣，拍扁

牛肉調味料：

蠔油 2茶匙

頂上頭抽 1茶匙

老抽 1茶匙

紹酒 1茶匙

胡椒粉約 1/8茶匙

生粉 1茶匙

麻油 1茶匙

準備：

1.置牛𦟌一面在工作板上，小心剔去外面筋膜(1)，另一面亦如是。

2.切去𦟌頭之厚筋(2)，直刀逆紋切薄片(3)，愈薄愈好，放在中碗內，先加水用手擠勻，待水分吃進後再加蛋白1湯匙，同樣用手擠勻(4)，置冰箱內冷藏起碼2小時。

3.子薑刮去皮，按直紋斜切薄片，約0.2厘米厚(5)，放在碗內加鹽擦勻，醃至身軟，約30分鐘，然後擠出薑片內之水分，加糖拌勻(6)待用。

4.牛肉下調味料拌勻(7)。

5.青紅椒分別切小塊(8)。

炒法：

1.置中式易潔鑊於中大火上，鑊熱時下油2湯匙爆香蒜瓣（可留可不留），挑散牛肉放入鑊內，排成一層(9)，煎至一面呈焦黃，便翻面多煎一會(10)便鏟勻移出。

2.揩淨鑊，加入子薑排開(11)，白鑊炕透，牛肉回鑊，灒酒，下青紅椒同炒勻(12)上碟。

（原文刊於2008年679期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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