萬里機構送我一本《香港名點》已有多時，一直沒空細閱，最近身體欠佳，在家靜養，拿起書來看，大吃一驚，方知原來香港點心的製作，利用添加劑「進度」之速，使我這老頑固，瞠目結舌不已。

這本點心書來頭非同小可，是由名廚梁偉山師傅編著的力作，集合香港多所大酒家的點心師傅，各展所長，圖文並茂。書內對香港點心發展概況，從60年代起，以10年為一時代，到千禧年後，分期詳細闡述每時代的行內情況，可說是香港點心業的年鑑。

1974年夏天，我從美國回港，得一位黃堪師傅的介紹，到九龍金冠酒家的點心廚房作黑市學徒。一個暑期下來，我對於各種點心的製作，都有相當的認識，因為可以親自動手練習，又有藝高的師傅指導，雖云辛勞，但獲益良多，可說是不枉此行。

記憶所及，當時我每天一定要行經「啤水」房，方能到達點心間，大盤大盤的蝦肉，經硼砂（當時尚未禁用）醃製後，一定要用水不停沖去硼砂的澀味方能應用。帶蝦的點心餡，所用蝦肉都經過這被認為是標準操作的工序。

牛肉燒賣的調製，也是另一景觀：牛肉剁碎，放在大盤內，加水打勻，再逐步加入蘇打食粉、鬆肉粉、鹼水、蛋白、肥豬肉和其他的調味料。又因牛肉經過多種膨鬆劑醃製，顏色改變，於是再多加了硝鹽，使燒賣顏色紅潤。但很奇怪，那時使用化學製劑，就只限於牛肉和蝦肉兩種材料上，豬肉燒賣餡是不加醃料的。

自從學師以後，在點心房得到的經驗，使我一提起到到外面飲茶，頓生戒心。那時我每天與肥肉、味精和炸油接觸，都覺得使用過量。後來我着手寫《中國點心》一書時，我把從掛在點心房牆上抄下來的配方，分成量少、適用於家庭的點心食譜，反覆測試，不用味精，肥肉也盡量減少。

在《香港名點》一書內，做195粒的燒賣餡，在打餡時豬肉要加泡打發粉5錢，即18.75克。有豬膶塊蓋面的豬膶燒賣，600克（1斤）的豬膶，要用蘇打食粉2錢，即7.5克，先用3.75克醃豬膶20分鐘，汆水至半熟，取出過冷後瀝乾，按次放入鹽、味精、糖和蘇打粉拌勻……上碟時，用少許時菜墊底，加入2粒燒賣餡，然後在上面加2片豬膶，再蒸3分鐘便成。

總計吃一碟豬膶燒賣，有兩次機會吃到蘇打粉，一次機會吃到泡打發粉。而廣東點心，豬肉燒賣餡可說是萬用餡，若再加上一層蝦肉面，即是客人吃一粒乾蒸燒賣，已吃了肉餡內的泡打發粉，和蓋面蝦肉內醃製時所下的化學醃劑（硼砂禁用後改用蘇打粉）。不用說精肉和蝦肉的原味盡失，得回的是改變了的質感和滿口的金屬味。補救的辦法只有多下味精了。

書本最後有「行內用語」一章，其中「啤水」一詞釋為：「餡檔的口頭術語。將已醃製的食物，諸如排骨，用猛水沖洗，令食物中的化學成分沖走或沖淡。」這更令我震驚，我纔知道現在連排骨燒賣也要醃製、啤水，遑論各類海產了。

這本書既然是點心行業的代表作，那我們到哪裏可以找到無化學添加劑的點心呢？我的家人、朋友和學生都知我素不飲茶吃點心，而且我對化學添加劑極度敏感，在業界濫用成風的今天，我只能迴避。

我燒菜是不下蘇打粉醃肉或海產的，這不表明我有權反對其他人使用，使用與否，每人都有選擇的自由。我堅持尊重食材原味，不敢輕率加以破壞。飲食是一龐大的企業，我一介老婆婆，慨嘆一回，申訴一下，又有何不可呢？

（原文刊於2008年679期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android