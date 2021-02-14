要數失傳潮州菜，龍穿虎肚絕對榜上有名，從幾年前曾在食家蔡瀾的節目中略略聽過它的名字後，便再沒見過它的蹤影。在網上搜尋器上輸入這四個陌生的中文字，資料也是寥寥無幾，唯一可以肯定的，就是它是潮州傳統手工菜系的一員。在香港，聽過龍穿虎肚這道菜的師傅已不多，找個懂得煮的便更難，尋尋覓覓，終於讓我找到百樂潮州的大廚黃春明。

黃師傅與龍穿虎肚，結緣於二十多年前的一間潮州菜館，作為一個本來完全不吃豬大腸的人，也一試鍾情。八十年代的香港，潮流菜盛行，與粵菜最大之分別，就是潮州人普遍特別慳儉，一般潮州菜並不以名貴食材作招徠，只以鮮取勝。就以這道龍穿虎肚為例，名字又龍又虎改得矜貴，但本來的材料其實就是白鱔、豬大腸、冬菇、芥菜，連金華火腿也是後來才加進去的。

龍穿虎肚做法非常繁複，先洗乾淨豬大腸，重複洗四至五次，把油脂全部去掉，才能辟除豬膻味，白鱔，去骨開邊，𠝹成十字花，金華火腿及冬菇先蒸軟，五花腩切段，用已開邊的白鱔把所有材料捲好，再釀入豬大腸，下水輕滾，用竹籤把大腸放氣，再把豬大腸放入滷水中用微火滾煮，取出後風乾，客人下單時才能下油鑊炸，油溫是180度，炸五至六分鐘，炸至大腸脹起，鱔肉剛熟。入口時，先要吃到皮酥，然後就是魚肉的爽彈，再來就是冬菇及金華火腿的鹹香。

做一道龍穿虎肚，動輒要花上三小時，但偏偏它的材料價值不高，不能賣得高價，工夫錢賺不回來，也就越來越少人做，這也是不少潮州傳統手工菜的命運。

黃師傅入行三十二年，頭幾年做過西餐，做過粵菜，最後情訂潮州手工菜，一煮就是二十多年。他的龍穿虎肚是他根據客人的口味與經驗演變而成的，與傳統做法不盡相同，兩者最大的分別，就是傳統做法多是把所有材料切碎釀入大腸之中，但他認為切碎會失掉口感，所以改為切段，「傳統潮州菜給我的感覺是做到老學到老，用甚麼材料，也是大同小異，最重要是用心去做，把它發揚光大。」

採訪：張靜雯

攝影：陳旭鵬、蘇溢傑、謝致中

百樂小館

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電話：2157 9949

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