現代人注重養生，中環最近新開一間型格Café，就由註冊營養師開設。舖頭門面採用白色拱門設計，上層是營養商談室，地下則是對外開放的Café，座位只有十個，但空間感十足，整體簡約舒適。

「我是一個註冊營養師，好多時給客人建議後，他們都會反映外出食飯，特別難做到營養均衡，剛好我喜歡煮食，又愛去咖啡店，於是將這兩個元素結合，開咖啡店讓人享受健康美食。」Grain of Salt的店主Tiffany，在英國修讀營養學碩士，亦曾在洛杉磯修讀短期純素課程，2018年回流返港後任職醫院營養師，籌備約一年後，就選址中環開店。

小店主打純素及海鮮菜式，注重均衡營養，「菜式專注多菜、多堅果類，有助降低膽固醇及降血壓，加上多用天然的調味料，如乾葱、蒜、香葉等帶出新鮮食材的味道，希望做到真正的健康飲食。」特別推薦豆腐菇菌純素湯餃，餡料是菇菌、豆腐及娃娃菜，湯底同樣用菇菌熬足6小時，香氣十足，清新順口，對降低膽固醇好有幫助。

患有乳糖不耐症人士，就可選擇奇亞籽杏仁製乳酪，「乳酪大多用牛奶發酵而成，未必人人接受到，所以我們選用杏仁製作杏仁奶，浸泡多於四小時後，再攪拌隔渣，與益生菌發酵四十八小時，即可製成乳酪。」加上高纖的藜麥脆脆及新鮮水果，口感豐富，酸甜開胃，輕盈得來亦飽肚。舖頭亦有咖啡、奶昔、朱古力等健康版飲品，每買一杯可獲一個印仔，滿十個可接受十五分鐘健康評估，「吃得健康其實可以好多元化，希望這間cafe可以用不同方式，讓客人實踐健康飲食。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Grain of Salt

地址：中環歌賦街47號地舖

電話：2968 1083

營業時間：星期一至日8am-6pm

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