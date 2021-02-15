CBD大麻素在香港開始普及，不少啤酒、咖啡店都加入CBD元素，標榜可以令人放鬆舒暢。最近尖沙嘴新開了一間CBD主題餐廳Med Chef，主打Fusion菜。

不少人都知道CBD是從大麻中抽取，Med Chef負責人Emily進一步解釋，CBD於數年前已在香港已能合法使用﹕「大麻有很多種成份，主要有THC和CBD，THC能讓人興奮、甚至會有迷幻感覺。但CBD就不會讓人興奮，反而有很多功效，例如鎮靜、 舒緩焦慮抑鬱情緒、幫助睡眠等。」因此在全球各地，近年都流行將CBD加進啤酒及咖啡中，讓人吃完食物後，會令人更加舒服。餐廳就用有CBD成份的煮食油煮食，因此所有食物都會有CBD，不過因CBD無色無味，只會嚐到橄欖油味道，大家不用幻想會有大麻味道了。

大廚Rex曾在墨西哥餐廳11 Westside向名廚Esdras Ochoa 學藝，因此餐廳有不少菜式都加入了墨西哥風味。芒果莎莎吉列蝦墨西哥薄餅（$98）吉列虎蝦很大隻，啖啖蝦肉，表面再加上自家製的辣味蛋黃醬，酸酸辣辣很開胃。前菜用料都不馬虎，帶子蟹肉牛油果他他配薑油黑醋汁（$128）選用北海道帶子，太平洋產生拆蟹肉，墨西哥式牛油果醬清新，薑油黑醋更能辟走海鮮腥味。

板燒西班牙八爪魚海鮮炒長米飯配秘製醬汁（$238）非常豐富，用了泰式炒蟹辣醬來炒飯，配了帶子和蟹柳，表面放上了鐵板燒的西班牙八爪魚，即使很大隻，也不會太韌咬不開。青咖喱安吉拉雞卷（$138）也是將墨西哥菜和泰菜混合，配搭創新，青咖喱蔬菜淋上雞卷，薄餅吸收了咖喱的辣味，層次更加豐富。

Med Chef

地址：尖沙嘴厚福街12-12A號藍馬商業大廈1樓

電話：從缺

營業時間：星期一至五12nn-10pm，星期六至日12nn-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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