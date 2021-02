蘿蔔菜脯排骨湯

材料:

蘿蔔600克

排骨400克

菜脯50克

葱2條

水1.5公升

鹽少許

做法:

1. 排骨冷水入鍋,汆水。切葱花,蘿蔔對切後切薄片。菜脯浸水。

2. 煲滾水1.5公升,加入排骨、菜脯和蘿蔔。

3. 蓋上,收中細火煲50分鐘,加鹽和葱。

Radish and spareribs soup

Ingredients:

Radish 600g

Spareribs 400g

Dried radish 50g

Green onion 2 pcs

Water 1.5L

Salt Little

Steps:

1.Blanch spareribs in cold water. Shred green onion. Cut radish in half, then cut in slice. Soak dried radish in water.

2. Boil 1.5L of boiling water. Put in spareribs, dried radish and radish.

3. Cover the lid and cook in mid-low heat for 50 minutes. Put in salt and green onion.

-----------------------------

免費推廣小店,《蘋果》18區分區小廣告,立即按此登記!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android