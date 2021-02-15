農曆新年，很多人都會大魚大肉，吃油角和煎糕，弄得滿口痱滋，痛到飛起。註冊中醫師楊明霞表示，煎堆、油角、蘿蔔糕、芋頭糕都是難於消化，而且煎炸燥熱食物較多，令人上胃火，口腔特別容易長痱滋。還有平日吃很多甜品、辛辣或者生冷食物，例如魚生、壽司、沙律，都會削弱脾胃功能。脾胃負責輸送水液和營養到身體不同部位，脾胃虛弱時，水液貯留在體內，就會形成濕氣。加上身體有虛火，例如熬夜，或者平日喜歡吃燥熱食物，亦會令濕氣化熱，加重痱滋情況。

楊醫師除了教煲下火甜湯和清熱祛濕泡茶外，建議平日進食維他命C比較豐富的水果，例如橙、蘋果。更可以在早上9點前進食粥、米粉、飯，因為米類早餐都含有豐富維他命B，養脾胃和有助預防痱滋。

滋陰潤燥下火湯水

腐竹百合甜湯

材料：

腐竹 1片

麥冬 3錢

天冬 3錢

百合 4錢

南杏 6錢

冰糖 少許

做法：

洗淨所有材料，撕碎腐竹放入水中，加入其他材料，大火煲滾後轉中火煲1個小時。一星期飲用一至二次。

腐竹可以清胃部虛火，麥冬偏向於清胃火和滋陰潤燥，天冬則清肝火，透過滋養肝腎和滋陰而減少虛火。而百合有滋陰潤燥和安神作用。這個比較甘甜湯水，比較適合胃火旺盛人士飲用，純粹濕氣重人士不適宜飲用。

清熱祛濕泡茶

薏米竹葉茶

材料：

竹葉 2錢

燈心草 3錢

薏米 3錢

做法：

洗淨所有材料，加入熱水焗20分鐘後飲用。一星期飲用二至三次。

薏米清熱祛濕，亦有健脾胃作用。竹葉利水去心火，燈心草有加強利水功效。這個茶針對濕熱重人士，陰虛火旺人士不適宜飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android