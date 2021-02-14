每逢農曆新年，大家一定會食蘿蔔糕和年糕應節，但年年總吃不完，今年你家中又有多少蘿蔔糕及年糕剩下來？

大廚炮製蘿蔔糕煎魚餅

其實大家可以把剩餘的蘿蔔糕及年糕「華麗轉身」，把廚餘變上菜。除了是XO醬炒蘿蔔糕外，其實還有很多烹調方法炮製食剩的蘿蔔糕。喜來登酒店天寶閣總廚陳偉傑（Jack Chan）就教了兩道菜式，他說：「菜式其實沒甚麼所謂，最緊要大家接受，以及不要浪費，用光所有廚餘就是最好。」第一道是蘿蔔糕煎魚餅，材料簡單，有蘿蔔糕、 鯪魚肉、葱花、麻油、澄粉和粟粉。把蘿蔔糕和鯪魚肉搓勻，加葱花和麻油，搓成球狀，其間於表面撒上粟粉，「如果不加一點生粉，會很容易黏底。」再放上熱鑊略煎後，再用鑊鏟壓成餅，「蘿蔔糕很吸油，你倒多少油就會吸多少油，要慢慢一點一點的加。」煎至表面金黃色即成。

第二道是黑椒蘿蔔糕炒膏蟹，「為甚麼會選用膏蟹？因為它本身鮮甜的味道跟蘿蔔糕很配合。」先把蟹劏好，將邊位洗淨、備用。買回來的蘿蔔糕，切成四方形去煮。蘿蔔糕及膏蟹分別沾上粟粉，先將蘿蔔糕炸至金黃，然後分別炸蟹殼及蟹身，用牛油爆香黑椒、葱段、乾葱，加雞湯，將蟹略煮後加糖、蠔油、生抽及老抽調味。最後加蘿蔔糕略煮，再加粟粉芡，灒花雕酒炒勻上碟。黑椒蘿蔔糕炒膏蟹惹味，膏蟹鮮味滲在蘿蔔糕裏，只是製作較繁複。

食剩年糕變呃like甜品

Cooking Fever創辦人兼廚藝導師Celia，就教大家怎樣將食剩的年糕變為呃like甜品。第一道酥皮拉絲年糕，把急凍酥皮包住年糕，並加上芝麻和椰絲，將酥皮年糕蘸上蛋漿後放入氣炸鍋炸便成。酥皮酥脆，年糕有拉絲效果，而芝麻和椰絲又增加口感。第二道是年糕多士配雪糕，製作十分簡單，把年糕薄切，放於方包，而另一塊方包則塗牛油，然後放入焗爐焗，最後可加入雪糕，冷熱交融，小朋友一定喜歡。

蘿蔔糕煎魚餅

材料：

蘿蔔糕 6両

鯪魚肉4両

葱花 適量

麻油 少許

澄粉1両

粟粉 適量

1.蘿蔔糕與鯪魚肉比例為1.5 : 1

2.蘿蔔糕加鯪魚肉及澄麵搗碎

3.加葱花混合

4.加麻油後搓成球狀，於表面撒上粟粉

5.中火熱鑊，加少量油，放上魚肉球，略煎後再用鑊鏟壓成餅，兩邊不斷翻轉煎，直至表面金黃色即成

黑椒蘿蔔糕炒膏蟹

材料：

蟹 2隻 （6-8両)

牛油 適量

炸蒜 少許

葱段 少許

乾葱蓉 少許

黑椒碎 1茶匙

蘿蔔糕 8-10粹 (1吋X1吋）

粟粉 適量

清雞湯 8両(可用水代替)

蠔油 1湯匙

糖 1/4

生抽1/2

老抽 1/4

花雕酒 少許

1.蟹切件、蘿蔔糕切成骰子大小

2.蘿蔔糕及蟹分別沾上粟粉

3.蘿蔔糕炸至金黃，備用

4.蟹殼拉油三秒，蟹身炸十數秒，備用

5.開鑊後加黑椒、葱段、乾葱用牛油爆香

6.加雞湯，將蟹略煮後加糖、蠔油、生抽及老抽調味，炒至八成熟

7.加蘿蔔糕略煮，再加粟粉芡，灒花雕酒炒勻上碟，最後於表面加炸蒜粒。

酥皮拉絲年糕

材料：

急凍酥皮 兩塊

年糕 半底

椰絲 適量

芝麻 適量

雞蛋 一隻

1.急凍酥皮放雪櫃下格半小時或室溫十五分鐘放至軟身

2.芝麻略為炒香後，倒入椰絲內

3.年糕切條，每條約1cm x 3cm

4.將酥皮切成可剛好包住年糕的大小，兩邊預留空位，約4cm X 3.5cm

5.在酥皮上放上已切條年糕、芝麻及椰絲

6.捲起酥皮，於接口位輕輕按壓收口

7.將酥皮年糕蘸上蛋漿

8.放入氣炸鍋，200度焗2至15分鐘，至金黃色即成

年糕多士配雪糕

材料：

方包 兩塊

年糕 兩至三片

牛油 適量

雪糕 一球

抹茶粉 裝飾用

1.焗爐預熱攝氏180度

2.年糕薄切，放兩至五片於一塊方包上

3.另一塊方包抹上牛油

4.分開放上烤盤，放入焗爐焗5分鐘

5.取出，將已塗上牛油的麵包放於年糕麵包上

6.焗3分鐘至金黃後取出

7.撒上抹茶粉及放上雪糕

天寶閣

地址：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店2樓

電話：2369 1111

營業時間：11:30am-3pm， 6pm-11pm

人均消費：$201-$400

Cooking Fever Cooking Studio

地址：觀塘巧明街114號迅達工業大廈10樓B室

電話：9669 9961

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