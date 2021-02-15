北角渣華道街市附近有間香料店，標榜純天然。甫進店內，已被不同的香料香氣包圍，細看之下，店中放滿一個個貼着香料名字的鐵箱，林林總總，有咖喱粉、白胡椒粉等，就像進入了香料博物館。

老闆娘曾小姐的大哥十多歲時到了印尼，自此在那邊生活，是印尼華僑，專營香料生意50多年，「當時大哥覺得印尼人做菜都愛用香料，香料純且香濃，種類多，加上那時候香港的香料選擇不算多，決定踏進這行業。大哥臨終前交託給我好好打理，所以我會繼續好好做。」客人絡繹不絕，老闆娘也做到無停手，一邊跟客人講解香料用法，一邊接電話。「午餐時間後，會有更多人來，不止家庭主婦和外籍家傭是熟客，餐廳老闆、廚師和中醫師等也是我們的常客！」賣香料賣到街知巷聞。

東南亞入貨 自設工場調配

香料種類多不在話下，而且全由東南亞入貨，再於工場內加工、磨和炒製，質素高且有保證。「工場是我三哥負責，每天在那兒加工磨及炒製香料，配方是是家族配方。就像最受歡迎的咖喱粉，拿了一粒粒現成原材料，再加二三十種香料混合炒成。生薑粉($35/4両、$136/斤)則拿了細粒印尼小黃薑自己磨，先洗後烘乾再磨粉。」

香料來源純正兼後期工夫多，但沒有開天索價，一包咖喱粉售廿多元($25/4両、$85/斤)，價錢親民。加上老闆娘會向每位買香料的客人「傳授」食譜或用法，因此有不少回頭客。「客人有不同問題，例如咖喱粉怎樣做菜才好吃？做芝麻糊應用生或熟芝麻？山楂粉有何功效？這些問題我可以一一應對，因為我有不少熟客也是做餐飲或中醫師，他們教過我香料用法，我又教客人。」

罕見中藥材 東革阿里治痛風

香料以外，店子更有售東南亞出產的醬料、雜貨如染髮劑等，但更特別的是一堆堆罕見中藥材，如優遁草($30/包)和馬來西亞的東革阿里($50/包)。這些可能連名字也沒聽過的中藥材，卻是這兒的鎮店之寶，「東革阿里很多客人買完又買，或是一次買一大包回去。因為它可治痛風、糖尿病，簡單沖水喝就可以，很多老人家也會買。」

若怕搞不清楚中藥材的外觀或用途，選購時不妨向老闆娘「問長問短」，又或者看看每款中藥材旁的牌子。每款中藥材也有一個專屬牌子，手寫了名字、效用和價錢，一目了然，初哥也能買得得心應手。

採訪、攝影：《飲食男女》

純天然香料行

地址：北角馬寶道18號地下5-6號舗

電話：2898 8728

營業時間：星期一至日 8:30am-7:30pm

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