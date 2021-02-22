「有一樣東西大家可能不知道，北方雲吞二字，是食字部，一個『昆』一個『屯』，『餛飩』是雲吞的音，但為何南方會變吞雲吐霧呢？ 這裏有一個掌故。當年有一個有名的南方才子何淡如，他的詩及對聯很精警，尤其愛寫粗口詩或歇後語，很古靈精怪的一個人。他曾經幫一家雲吞麵店寫一副對聯，『有酒何妨邀月飲，無錢哪得食雲吞』，以雲吞對月飲，把食字部的餛飩，變成吞雲吐霧的雲吞。後來因為這副對聯精彩，二來雲吞二字好像比餛飩有意境，於是南方人全把餛飩寫成吞雲吐霧。」吳永皓師傅說。 除了名字寫法不同，南北兩方的做法、味道亦完全不同。

北方餛飩有肉餡，也會有蝦，但一般都是混菜如韭菜、白菜、西洋菜都會有，比較飽肚一點，可能北方天氣較冷。 南方的雲吞是比較精細，一半蝦一半肉，還一定要皮薄。

「現在很流行乒乓球雲吞，追求大粒多餡，但傳統廣州式雲吞，是細小、散尾、一口一粒。」吳永皓師傅說。細小不是為了讓其顯得矜貴，而是有一套飲食法則。「雲吞因內裏有豬肉必須要熟透，如果細小的雲吞很容易熟透，當體質愈大，熱力較難傳到中間，可能淥了四、五分鐘，雲吞餡料仍然生，但皮已經支撐不住破掉。為了皮不破，求求其其淥一淥就撈上來，那吃來做甚麼？這些根本是在摧毀飲食文化，飲食都要看是否符合邏輯，完全不問因由，不講結果，這些叫吞噬，不是叫作飲食。」吳永皓師傅說。

雲吞除了大小有考究，湯底同樣重要，這樣才能襯托出雲吞的鮮味。而湯底由豬骨、大地魚、蝦米及大豆芽菜組成，而湯為了要清，要用吊湯的方法製作。「湯一滾就會變濁，以不沸騰狀態，約90℃的溫度一直熱着就叫吊湯，然後煮最少兩小時，最好能達到七、八小時，湯頭就很清味道還很足。」吳永皓師傅說。

為了讓湯色更美，味道更濃厚，吳永皓師傅把大豆芽換成梅菜，「梅菜有甜味可提升味道，還有校色的作用，更不怕如大豆芽菜般，令湯變壞。」吳永皓師傅說。

廣府雲吞食譜

材料：

雲吞皮 適量

雲吞湯材料：

豬骨 1斤

蝦米 1両

梅菜 2片

大地魚 1両

蝦子 適量

韮黃 少許

麻油 數滴

生抽 數滴

水 1公升

雲吞餡材料：

蝦仁 1磅

半肥瘦豬肉碎 1磅

大地魚粉 3湯匙

蝦皮 3湯匙

胡椒粉 1茶匙

鹽 少許

雞粉 2茶匙

豉油 1至2茶匙

麻油 少許

蛋白 半隻

生粉 6湯匙

做法：

1.大地魚先燒至焦香有香氣；豬骨汆水，備用。

2.把豬骨、大地魚、蝦米及梅菜放在一個大器皿中，加入公升水，然後蒸最少兩小時，最好能達到五至六小時，然後把材料隔掉即可使用。

3.把蝦仁吸乾水分，然後剪成三份，接着加入半肥瘦豬肉碎、大地魚粉、胡椒粉、雞粉、生抽、麻油、蛋白及生粉，然後把所有材料拌勻，再撻至結實有黏性。

4.把雲吞皮裁剪至約兩吋半大小，放入餡料，然後捏緊尾部成雲吞。

5.滾水下雲吞，雲吞浮起後計算，約一至兩分鐘即可撈起。

6.在碗裏放上韭黃、數滴麻油及生抽，放入已淥好的雲吞，加入湯，再撒上蝦籽，完成。

貼士：

新鮮游子蝦黏殼，很難把蝦肉剝出來，所以選用冰鮮蝦會較適合。假若想蝦肉爽口，可選用急凍蝦仁，質地會較冰鮮蝦更爽。

採訪：劉明慧

攝影：關永權、潘志聰

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