鮑魚有「餐桌黃金、海珍之冠」的美譽，除了日本鮑質素超高，澳洲及南非都盛產鮑魚，國產鮑的質素又如何？

日本四面環海，水質清澈又含有豐富礦物質及鹽分，為鮑魚提供很好的生存環境，加上其乾製鮑魚技術冠絕全球，溏心鮑更是其獨門絕技，所以日本鮑一直都是鮑魚界的領先王者，當中的吉品鮑、網鮑及禾麻鮑都是日本鮑界的極品。

澳洲的鮑魚主要來自塔斯曼尼亞，野生的鮑魚通常要生長八年，所以澳洲鮑魚出名大隻肉厚。當中以青邊鮑最頂級，它唇邊是青色，口感爽滑彈牙；而黑邊鮑亦著名，唇邊是黑色，味道比較濃郁。

南非的孔雀鮑可說是鮮鮑界的王者，野生鮑魚要八至十年才成熟，它厚肉爽身，鮑味濃郁鮮甜，鮮鮑價及澳洲鮑相若。南非亦有出產乾鮑，不過質素不及日本。

至於國產的大連鮑，野生質素高，會被日本買入加工，養殖的比較小巧，鮑味比南非及澳洲鮑淡，不過價錢相對便宜，性價比不俗。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android