在香港要吃像樣的鰻魚飯並不容易，因坊間的鰻魚不是內地生產便是急凍，質素參差。直至最近給我在中環找到一間日式餐廳，主打的炭燒鰻魚飯甚有水準。店很小，只十多個座位，地方頗擠迫，幸而有半開放式廚房，可以看到日本師傅在炭燒鰻魚，手勢正宗，氣氛像去了日本的小店。

餐牌主打燒鰻魚，除了蒲燒或白燒，還有不同的食法，像鰻魚厚燒玉子、鰻魚肝或鰻魚骨都有。不過價錢非同小可，鰻魚飯定食要四百多元，貴得令人咋舌。

前菜是鰻魚凍，賣相精緻，啫喱晶瑩剔透，口感香甜醒胃，鰻魚質感軟滑。茶碗蒸熱辣辣，餡料除了冬菇還有鰻魚粒，蒸蛋滑溜有蛋香。

鰻魚即叫即燒，由日籍主廚江藤先生主理。白燒鰻魚，即是不用醬汁，只下海鹽去燒，吃它的原汁原味。賣相色香味俱全，肉質肥美，色澤均勻，證明火候恰當。魚皮酥脆帶焦香，魚肉鮮香沒雪味。鰻魚有水準，因店中的鰻魚從日本直送過來，所以質素有保證。吃罷原味之後，可蘸些少鰻魚汁來吃，味道濃稠鮮甜，

用來送飯特別開胃。不喜歡吃甜的，可蘸山椒粉，辛香味有助減低肥膩感。鰻魚肝清湯好喝在熱辣辣，味道清甜，又帶木魚花的芳香。最後來的汁燒鰻魚肝，物以罕為貴，起碼要兩條鰻魚先做到一串，口感帶嚼勁，味道甘香，不過不喝酒的便會覺得味道太濃。

整體來說，主打的鰻魚飯有水準，日本來貨，用料新鮮優質。由日本師傅炭燒，火候恰當，吃到鰻魚的原汁原味。加上氣氛和服務好，像去了日本一樣。唯一的缺點真是貴，結賬時別說不肉赤。

採訪、攝影：《飲食男女》

炭家

地址：中環歌賦街24號地舖

電話：2727 0013

營業時間：12nn-3pm，5pm-11pm/11:30am-6pm (限聚令)

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android