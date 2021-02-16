社交不乏人氣美食網店，菜脯、蛋糕、餃子、貝果都是近年熱門。Bforbagel by 404 LOT FINE是去年才開設的貝果帳戶，因反應熱烈，今年化作實體店進駐旺角，提供自家貝果和甜品。

雖然以Bagel廣為人知，但Bforbagel店長阿熹表示品牌本來不是以貝果為主：「我們在四年前開了網店，主要售賣鮮花蛋糕。去年六月發現，香港人受台灣日本文化影響，開始多人吃貝果，我們便嘗試做貝果。」

店內每天提供兩至三款口味貝果，每個會星期轉換口味，一共超過30款口味。店內有堂食也可以有外賣供應，那麼跟網店出售的有分別嗎？阿熹指最大分別在於貝果的味道和質感：「我們在網店賣貝果時，並不能即時翻熱給客人品嚐。很多時候是他們回家自行加熱，當他們用不同方法加熱時，會影響質感和味道。」所以堂食最能呈現Bagel真味。

所有貝果($38)都用日本麵粉和韓國砂糖製作，烤箱烤過之後，做到外層香脆，裏面煙韌的效果。抹茶口味採用了日本小山園抹茶粉，裏面還放了麻糬，多增加一層煙韌口感，製作時又刻意減甜，不會過份甜膩。

除了Bagel，店內還有其他主菜及甜品。All Day Breakfast($118)會配原味小貝果，配料豐富，有煙三文魚、菇菌、沙律和薯格。高腳杯Tiramisu($65)目前是最多人打卡，芝士軟滑，不過略嫌咖啡味不夠重。抹茶巴斯克蛋糕($45)十分有驚喜，蛋糕保持挺身，芝士卻非常細膩不乾澀，而且抹茶味跟芝士香味能夠平衡。旺角Café雖多，但有水準的卻少，這間就相當有水準。

採訪、攝影：《飲食男女》

Bforbagel by 404 LOT FINE

地址： 旺角豉油街10號地舖

電話： 6252 8812

營業時間：星期二至日 10am-6pm（初五啟市）

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