不論任何身份地位職業性別，有一件事從來公平，就是要生存就必須要進食。所以古代文人雖說「君子遠離庖廚」，但一個家卻不能沒有廚房。

廚房大小與位置因人而異，而踏入前康宏環球主席王利民的家中，第一眼即看到帶點工業風的開放式廚房連飯廳，多少能感受到廚房在他心中的地位。

「搬到這個家其實都超過十年了，當時我不常下廚，以前不會頻繁使用廚房，只有打邊爐及一年一度吃大閘蟹的時候。但不知為何搬到這裏，當時第一時間的想法是，我覺得需要一個廚房，當想法開始成型，就開始構思我想廚房發揮甚麼功用？要具備甚麼功能？然後就有了現在這個設計。」王利民解釋。

廚房結合飯廳 吃飯氣氛融洽

至於為何是開放式設計的廚房，則緣於過去與家人聚會的經歷。「以前在家吃飯又好，又或到太太家裏吃飯，她們煮好長時間再取餸菜出來，接着她們又躲在廚房繼續煮，外面的人吃得很開心，但令一餐飯變美味、最為厥功至偉之人，大家卻看不到。有時候會說不如等她一起出來吃，但等候時又好像把菜式都攤涼了，特別中菜的熱力及溫度很重要，我就想，為何不能把兩樣東西變得親密些，餐廳都有開放式廚房，看到大廚煮食過程，把廚房及吃飯的地方連在一起，整個吃飯氣氛會變得融洽及開心很多。」王利民說。

因為有了這個廚房，本來不太煮食的人而愛上煮食，將安樂窩變成親朋好友的私房菜館，一個上市公司主席變成家庭煮夫。「近十年八載，我花多了時間在家裏廚房。其中一個觸發點是，發現在街外吃到的不合乎心意，因為好可能付出了一個價錢吃的東西卻不外如是，這些菜式是否很難去烹調呢？我開始花時間研究學習，發現原來在家也能煮得到，不比街外失色。」王利民說。

除了因為想煮出合自己口味的，他更享受看到菜式被欣賞，吃者臉上掛上滿足笑容，「如果我自己吃的話，失禮說句只會沖杯麵。我覺得食物是聯繫人與人之間感情的橋樑，要煮給別人吃才有意義，不論是親朋好友，又或很特別的賓客，看到他們吃得開心，就是自己最大的滿足感。」王利民笑說。

親自街市買料 油鴨髀增油香

所以每次有親朋好友來飯敍，他都會花兩三天時間親自準備，像拍攝當日炮製的羊腩煲，所以材料均是他親自去街市採購，希望每個細節都做至最好。「我覺得難得在家吃，可以花多些時間做得仔細些，像一年一次的羊腩煲，當然可以簡單地煮，但每個步驟、處理都令味道有一個層次上的分別。像羊腩先白鑊煸一煸，可以令羊羶味減少；炆羊醬我會再加麻醬、磨豉醬及腐乳增加香味；另外還會配油鴨髀，令羊再多一份油香。這些工序很花工夫，但味道層次就在這些細節位。」王利民說。

愛煮又出過食譜書，以為家裏一定珍藏很多廚具，問他能否推薦廚具，他卻只想到一個生鐵鑊及近期常用的高速煲，「我對廚具上沒有太大追求，當然都曾經試用不同工具，但結論是效果一般差不多。廚房的好壞，不在於到底花費了多少購置甚麼高級先進的廚具，而是由誰人來煮。以前阿媽或長輩都沒有甚麼特別廚具，一個煲一個鑊，然後用火水爐，但為甚麼我們會記得她們煮的菜式，會懷念她們烹調的味道？其實最終是因為人，廚房要有個人在，真的用心使用那個地方，為他的家人及朋友去煮食，才是最重要的事。」王利民說。

採訪：劉明慧

攝影：陳秉謙、葉天榮

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android