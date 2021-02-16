疫情下，多間餐廳都另覓出路，推出團購、網店、跨區外賣服務。過百年歷史的中環粵菜館蛇王芬，因堂食生意大受影響，第四代傳人吳煋姿就推出急凍即食包裝蛇羹和燉湯，讓客人安在家中便能品嚐蛇羹。

急凍太史古法燴蛇羹($128)附送一包薄脆和秘製調味粉，調味粉中有磨研過的檸檬葉，以及自家秘方調味料。價錢跟堂食$120碗的價錢相差不大，份量也是剛好一碗。不用烹調，原包放到沸水中煮十分鐘便可以。

蛇羹是始創人食譜結合江太史孔殷家廚分享的五蛇羹煮法，用五種蛇肉煮成，湯底添加了竹蔗、果皮火腿熬製，而羹內材料有蛇絲、鮑魚絲、花膠、冬菇以及木耳等。急凍版本跟堂食味道一樣，最大分別在於堂食的薄脆是無限添加，而急凍版本附送的只有幾塊。試食專員阿俊先試蛇羹：「雖然看上去有點濃稠，但喝的時候不會黏着嘴巴，蛇肉煮得不過火，有點咬口之餘，不會過韌。」

另外有三款急凍燉湯：胡椒豬肚淮山燉螺頭($98)、栗子椰皇雪耳玉竹燉豬𦟌 ($98)和海底椰蘋果雪梨麥冬燉豬𦟌 ($98)，每包含有兩碗份量。燉湯是將每份材料放到燉盅裏後，原盅燉最少兩個半小時，燉好後經60至90°C加熱，盡量保持原汁原味，同時能保留營養。

湯品沒有添加防腐劑，保存在冰格，食用期限是三個月，價錢比一般湯包貴。阿俊再試胡椒豬肚湯：「藥材味比豬肚味突出，如果不喜歡內臟味，會較喜歡這款湯。」雪耳玉竹湯帶一點甘甜味，有雪耳塊在湯裏。價錢不便宜，不過味道不錯，而且頗方便，很適合儲糧。

採訪、攝影：《飲食男女》

蛇王芬

地址：中環閣麟街30號地舖

電話：2543 1032

營業時間：11am-9:30pm（初五啟市）

SingSingMart

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下5C2A2號

營業時間：12nn-7pm（初二啟市）

網址：https://bit.ly/2Z7tEs4

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