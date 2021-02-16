天氣涼涼的，就自然生出烤肉的慾望。不過在家烤肉最惱人的問題，必定是烤肉後，一屋子油煙味道久久不散。為了解決油煙問題，近年市面上不少品牌都推出無煙烤肉機，標榜能邊烤邊吸油煙，烤後絕對不會有濃烈油煙味道。這次我們就挑了韓國品牌Daewoo SK1無煙燒烤爐來測試一下。

Daewoo這品牌向來推出不少家電，這次新推出的無煙燒烤爐，因為顏色有女生最愛的粉紫、粉紅及粉綠色，所以在女士們之間的討論度很高。長方形機身，配上可拆式配件，方便拆出來清洗；操作簡單，觸控按鈕，有六段溫度調校，由105℃至230℃；機身側面有34個垂直吸風口，底下有接油盤，只要在接油盤注水，再開動底下抽風風扇，油煙就會吸入機內，快速壓縮聚到冷水裏，達到水冷循環，收集最多油煙，防止油煙擴散，減少油煙味。

隱藏式的雙U形發熱管，令燒烤時不會接觸油脂而產生高溫變油煙，而發熱管底下的聚熱反射盤，則令烤盤溫度更平均，不會出現受熱不均的情況；至於鴛鴦烤板，塗上水性納米陶瓷油，耐蝕耐磨耐高溫，又設有導油孔，令燒烤食物時的多餘油脂從導油孔流入接油盤，避免舊油反覆煎炸。當然好用與否還要測試過才知道，想知測試結果，看片就知道了。

//Daewoo無煙燒烤爐$1298//

售賣點：

Aeon 吉之島、豐澤電器、Yoho 友和、錦興瓷器行、Five1Store、Giga Digital、Ideal Digital、Toku Mall、Ideal Store 及L&T Plus

採訪、攝影：《飲食男女》

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