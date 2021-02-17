疫情下，開一間新餐廳已經夠具挑戰性，有人卻在尖沙嘴一連開兩家店，以相連形式舖位經營，一間賣西班牙菜，另一間做日本菜，兩店之間，以一個恍如teamlab的打卡位連接，非常有特色！

日本菜餐廳，主打廚師發辦席前燒烤，選用備長炭，令食材燒得更均勻可口。Omakase前菜、刺身、海鮮、牛肉均有，店內牛肉主要選用日本和牛，而一些內臟，或日本較少出口的部位，則採用澳洲和牛。

必試A5佐賀和牛肉眼心，肉質嫩滑油花均勻，以鹽、胡椒作簡單調味，最後加上煙燻豬肝粉和淡雪鹽，中和油膩感，同時帶點米香，配上炸過的牛蒡同吃。和牛牛舌有嚼勁，配上馬山椒同吃，香辣。亦有罕見的澳洲和牛外肩胛膜肉，油花豐富，牛味濃郁，配上意大利菠菜苗，滿足。近來大熱的封門柳亦佔一席位，以醬油漬做法，油花較少，多了份甜香。 海鮮亦不馬虎，南非鮑魚先蒸兩小時，再以醬油醃一整晚，柔嫩非常，鮮味十足。

燒肉又怎少得了酒，場內每天提供最少10款清酒，最特別的，莫過於有杯裝的十四代提供，不用動輒開一整支這麼破費。午市約6道菜，有$488/位和$688/位兩個不同價位的廚師發辦套餐。至於晚市套餐，則暫定12至13道菜，$1280/位，不過要等待政府解除晚市堂食禁令，才確定供應日期。

另一邊的西班牙菜餐廳，以Tapas為主，由於菜式味道偏重，他們便推出清酒配搭，由著名日本清酒導師Micky Chan設計出6組配搭，必試棒棒鵝肝配日本清酒，鵝肝油分重，品嚐至半溶，飲上一小杯的八海山貴釀酒，馬上清走口中的油膩感，還帶爽勁。喜歡打卡又愛新事物的你，不妨一試！

採訪、攝影：《飲食男女》

初心

地址：尖沙嘴彌敦道176號The Nate 2樓A號舖

電話：6960 5060

營業時間：星期一至六12nn-12mn

Tapa Room

地址：尖沙嘴彌敦道176號The Nate 2樓B號舖

電話：6960 6064

營業時間：星期一至日12nn-6pm

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