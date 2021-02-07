花膠分公乸，懂買花膠的人，都指定要買花膠公，而公的價錢又確是比乸貴一倍，到底為何？其實無論公還是乸，都有藥用價值，不過口感及味道相差甚遠。先說公肚，它厚身發頭高，可以發脹得大些，而且煲湯不會溶，口感爽滑有彈性，用來煲湯或炆都很適合。但乸肚則剛剛相反，發頭不太高，煲湯容易溶，吃下質感鬆散，軟身嚼勁不足，簡單來說，就是沒公肚好吃。

至於怎樣分公乸？行內人就有「直紋公、橫紋乸」的說法，公肚有長形的人字紋，中間比較厚身，肚邊就較薄，沿花膠邊會摸到凸起的邊，有微微刮手的感覺。乸肚則有圓闊的橫紋，肚的厚度平均，不過並非所有花膠都有公乸之分，好像筒膠就沒有分公乸。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android