長達兩個月的餐廳晚市堂食禁令，令餐廳叫苦連天。幸好政府宣佈食肆從2月18日開始，可恢復晚市堂食至晚上十時，二人上限亦放寬至四人一枱，不過新增要求，餐廳負責人必須要求顧客進入食肆前，用安心出行流動應用程式記錄行蹤，或登記顧客的個人資料，包括姓名、電話及到訪時間，並保留有關紀錄三十一日，違者會被處罰打回原狀，即堂食至下午五時五十九分及二人一枱，為期三、七或十四日。

由於安心出行流動應用程式被質疑索取太多私隱，如電話內其他應用程式、聯絡人。因此政府宣佈決定後，不少黃店都認為政府此舉容易惹起客人不滿，因此選擇第三種方案︰維持現狀，即晚市不營業，午市亦維持上限二人，因為根據政府最新指引，選擇維持現狀的餐廳，就毋須要求客人使用安心出行流動應用程式，或登記資料。

雖然過去兩個月禁止晚市後，於觀塘開業的One Little Room生意已損失三成，但店主Eddie亦決定維持現狀︰「重開晚市當然是好事，但我覺得外出用餐，要登記個人資料，其實這件事相當匪夷所思。」他認為個人私隱很重要，而從顧客角度出發，Eddie亦認為沒有人想登記資料，所以決定維持現狀：「反正晚市堂食已停止兩至三個月，而餐廳又能維持經營，那就繼續跟從舊方法吧。」

以極辣菜式聞名的跑馬地居酒屋燒房焗，更索性暫停午市及晚市外賣，只提供急凍食物直送上門。因為負責人Bowie認為政府要求開放晚市的餐廳，所有員工都要先檢測，實在很危險：「政府要餐廳同事，往一個人迫人的地方拭鼻檢查，更要每兩星期一次，太冒險了。」

除了考慮同事安全，Bowie衡量生意後，亦覺得得不償失：「其實經營至晚上十時，對居酒屋沒有大幫助，客人又不盡興。」他進一步指出，餐廳沒可能有足夠人手檢查顧客填寫資料：「我不可能有專人很煩地檢查電話，如果警察上來，現場有五十人，而我們又只有二十或三十份資料，然後又質問餐廳，那索性不要嘗試了。」

還有以下餐廳，都決定暫時維持現狀，客人毋須掃描安心出行或登記資料，但就須於下午五時五十九分後關閉堂食，每枱食客亦維持上限二人，直至另行通知。如果想支持小店，記緊在六時前上門了。

燒房焗

One Little Room

365 Deli

Master Room

兄弟幫食堂

鬍鬚仔

肥仔銘茶餐廳

千之味刺身壽司專門店

後街牛扒

小重慶

筲箕灣脆意雞

三多 - 翠樂街分店

旅僕咖啡

和記餐廳 - 灣仔店

和記餐廳 - 西灣河

隱啡

Cafe Koinonia

檳城蝦麵店

AFTER_TASTE.HK

AMPERSAND.and.coffee

PARK Cafe

FIVE TO ONE Cafe

壹碗壹碟(全日取消堂食)

MeowBox Café

素食主意

One Little Room

地址：觀塘偉業街93號地舖

電話：5616 4515

燒房焗

地址：跑馬地成和道12C號地下

電話：2893 2100

採訪、攝影：《飲食男女》

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