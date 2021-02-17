深水埗最近新開一間懷舊風咖啡店，裝潢走型格工業風，樓高兩層，設室外座位，環境安靜舒適。店內保留了通花鐵閘及磚牆等老香港元素，店內處處都帶點復古情懷，頗有特色。

小店供應自家烘焙的咖啡、茶飲及輕食等。飲品推薦招牌特飲Blackcinno($43)，先將espresso打至起泡，再倒進加了冰球的杯中，打卡效果十足。也可另加$10升級至單品咖啡豆，咖啡豆選自巴哈，經自家烘焙，入口順滑，味道帶有威士忌酒香；另一款必試Raw Honey Latte($50)，加入本地品牌蜂蜜製作，質感香濃幼滑。

甜品則有抹茶焙茶、檸檬及芝麻豆腐芝士蛋糕($40)，每日自家炮製；Cofflow HotCake($138)即叫即製，搭配藍莓、士多啤梨及雪糕，口感豐富，蛋糕鬆軟濕潤。食物飲品選擇豐富，周末又有多一個選擇了！

採訪、攝影：《飲食男女》

Cofflow

地址：深水埗黃竹街2C號地舖

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