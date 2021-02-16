港股有北水湧入、美股連番破頂，就連Bitcoin也創新高，股市「牛氣沖天」，灣仔有一間新牛腩麵店，店名「食正」大市氣氛，叫「牛市」。「店名夠貼切，既與我以前從事金融有關，也與牛有關。加上我很喜歡食牛肉，經常周圍尋找美味牛腩麵。」人稱陳大哥的店主陳國楷笑說。

棄過百萬年薪 轉換人生跑道

陳大哥今年60歲，生肖屬牛，曾於香港金融業打滾數十年，任職證券經紀，年薪過百萬，經歷過大起大落，他笑言自己年輕時十分任性，恃住有小聰明，不肯努力付出，只愛吃喝玩樂，但隨着年紀越來越大，開始對這種聲色犬馬的生活生厭。「做金融好離地，以前的生活猶如在名利場打滾，每天工作接觸的金額上落好大。下班後與友人到蘭桂坊消遣飲酒，話題總離不開錢與賭，一兩句閒偈就可以是一場賭局。如席中有人說起：『鄭少秋應該有70歲。』另一人就會接道：『他哪有70歲？我畀你。』」陳大哥指「畀」的意思就是「Pay」，意即接受賭注，一兩句戲言，便可以輸贏數千元。

既然在虛幻的數字遊戲中繼續蹉跎，不如嘗試轉換人生跑道，踏實地做人，開一間牛腩麵店。昔日他在中環上班多年，自己想在中環再起步，「一直覺得中環的食肆，全部又貴又不美味，加上自己愛吃又愛煮，就孕育了自己開店的念頭。」不過一直找不到心水舖位，後經地產經紀介紹灣仔現址，他覺得人流尚算暢旺，疫情下租金亦回落至合理價位，遂落戶灣仔大展拳腳。

向牛皇莫取貨 賣新鮮騸牯牛

以前他總愛挑剔人家食店的出品，因此自己開店，也不能馬虎了事，「我敢說這店全部用最優質的食材，所有來貨我全部都食過、試過最好的才採用，就算是牛丸、魚蛋，也盡量是香港製造。如牛腩便是向提供全香港最靚牛肉的名店牛皇莫取貨，包括爽腩、 崩沙腩及牛坑腩等新鮮騸牯牛腩。老闆不是人人都肯賣貨，我都是經朋友介紹引薦、對方認同我的創業理念才取到靚貨。」陳大哥牛坑腩河($78)，牛骨湯底濃厚，牛坑腩腍滑入味份量多，河粉是灣仔名店鏡記的出品，質感爽滑又掛湯。

另一道咖喱三寶($25)也受歡迎，陳大哥笑稱帶南洋風味的咖喱膽是商業秘密，煮法由朋友傾囊相授：「起初煮港式、印巴式咖喱，朋友說感覺不夠驚喜，遂教我用不同香料炒咖喱膽，再經隔渣等繁複工序，出來效果帶有椰香的喇沙感覺，後生一代食客好喜歡。見過有食客連汁都用匙羹喝清，很有滿足感。」

年屆60未言倦 疫情下面對挑戰

以前從事金融行業，儘管錢賺得多，但滿足感欠奉。「做trader，無論是幫客人贏錢抑或輸錢，貢獻都是好微小，自覺只是一粒螺絲。現在開了食店，客人來到都是為了嚐我手藝，得到客人的讚賞，就是我最大的滿足感。」

某些人的人生，注定如過山車般，波動甚大。今年60歲的他，坦言無懼挑戰，「以前我人工好高，但為了圓夢都捨得放棄，放手一試。做人never too late，人生好得意，一世人若不找些挑戰給自己，就會好庸碌地度過。疫情下開店，當然好困難，但若如此困難下，依然生存到，就會好滿足，未知能否成功，但我會盡做。」

採訪、攝影：《飲食男女》

牛市

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G13號舖

電話：2812 1232

營業時間：星期一至六12nn-8pm（星期日休息）

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