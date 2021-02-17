雖然限聚令放寬，但重重限制下，相信外賣生意仍然長做長有。室內大排檔品牌楚撚記的荃灣分店，最近改裝成外賣店餃撚店，兼營外賣煎餃子和包點生意。

楚撚記負責人Kay指餃撚店是集團的新獨立品牌：「我們想做早午市的生意賣點心餃子，其實是因為受到疫情方面的影響，我們餐廳原先是主攻晚市生意，現時限制了晚市堂食，所以設法另想出路救火。」除了傳統的手工鮮蝦雲呑($30)，他們還有賣特色餃子。Kay指其中荔芋臘腸香菇餃是他們獨有味道：「我們有一款小菜是荔芋臘腸煲，適逢冬天，我們覺得餃子也可以添加這個元素。」荔芋餃的芋頭蓉比較多，口感軟糯偏甜。

每一盒煎餃子都可以選擇三款味道，每盒六隻($30)。三重芝士粟米鮮蝦餃共用了白車打、熱溶卡夫和巴馬臣三種芝士，下手算重，有半溶效果。東北風味京葱羊肉餃有孜然香味，煎得香脆，不過餃子皮偏厚。還有生餃子提供，價錢一樣。外賣店還有師傅自家製點心，香煎潮汕韭菜粿($10)裏面有蝦米、菜脯和豬肉，韭菜肉餡足料，外皮煙韌。點心類還有手工水晶包($32)，分別有抹茶、紫薯、奶黃、麻蓉四種口味，都是不錯的早餐選擇。他們計劃二月尾會開午市堂食，讓附近街坊便會多一個選擇。

採訪、攝影：《飲食男女》

餃撚店

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地舖

電話：3997 3661

營業時間：12nn-7pm

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