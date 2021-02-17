人氣韓式咖啡店Seoulmate最近於將軍澳開分店，推出多款限定甜品及輕食。韓式和牛他他($98)，韓式辣醬配上澳洲M5和牛，伴上紫菜天婦羅，配搭新穎，入口帶微辣；甜酸炸雙軟殼蟹醬漢堡配薯條($128)，即叫即炸日本軟殼蟹，搭配自家製士多啤梨黑醋醬汁，酸酸甜甜，份量十足；香煎帶子番紅花南瓜燴飯($138)加入藏紅花及南瓜炮製，搭配日本帶子，彈牙香口。

甜品同樣創新，如焙茶意式蛋糕($58)及抹茶紅豆韓意芝士蛋糕($62)，混入日本進口茶粉製作，再加入麻糬作餡，茶味甘香突出。飲品則推薦雪山系列，供應焙茶朱古力($48)、紫薯拉鐵($46)及士多啤梨奶昔($46)三款口味，面層鋪滿濃厚自家製奶蓋，鹹甜得宜。

採訪、攝影：《飲食男女》

Seoulmate

地址：將軍澳唐俊街23號MONTEREY Place 地下G25B - G26A號舖

營業時間：星期一至日9am - 8pm

電話：2577 6338

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