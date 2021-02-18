中環天星碼頭，去年開了一間特色串燒店，甚有日式小店感覺，開放式廚房格局，只設一張長吧枱，中環上班族下班後來數杯啤酒，吃着伴酒小食及熱辣辣串燒，一整天的工作壓力，也得以紓解。

最近小店殺入屯門開分店，不過今次卻選址商場店舖，比中環店的空間更大，十足一間親民的居酒屋。食物大致上跟中環本店一樣，不過有一個甚具吸引力的優惠，則只得屯門店限定。

招牌大阪牛肉飯，分大及細兩款份量，平日細碗也要賣$55，不過在下午茶時段，就有特別優惠，只要$36便能吃到。跟坊間連鎖店的牛肉飯不同，牛肉用上flat iron，即牛肩部位，慢煮3小時，煮成大阪名物土手燒，再放到飯上。牛肉軟嫩鬆化，醬汁濃郁，份量不少。

串燒當然是這店重點，不少客人也叫燒鰻魚，香甜肥美。日本雞皮有驚喜，先把雞皮放上烤架，自動旋轉燒約7分鐘後才奉客，十分香脆。小食也特別，蜜糖西班牙午餐肉，加上蜜糖中和鹹味，味道剛好。

吃串燒，當然要配酒，餐廳推出兩小時任飲指定日本威士忌，只要$180，即可於晚市任飲威士忌兩小時。

採訪、攝影：《飲食男女》

CHI Tachinomi

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場一期地下G073號舖

電話：2331 3135

營業時間：11:30am-10:30pm

人均消費：$51-$100

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