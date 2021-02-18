又有日本過江龍登陸香港，今次是來自日本京都的吉列牛扒專門店「牛カツ京都勝牛」，剛於銅鑼灣開業。

牛カツ京都勝牛於2014年在京都開店，現時在日本已有五十四間分店，更在加拿大、台灣和韓國開設海外分店，香港店會在二月十九日開業。品牌在香港店開業前，派專人來港訓練香港店職員三個月，保證能做出日本的水準，所有吉列牛扒都根據總店做法，採用日本技術乾麵包糠，麵粉、雞蛋製作的裹漿，牛扒以攝氏一百九十度高溫炸六十秒，令牛肉上桌時能保持三分熟的鮮嫩度。隨牛扒附上七至九款蘸料，日本直送，例如有玫瑰鹽、綠芥末、七味唐辛子、鰹魚和風露、咖喱醬等等。

京都勝牛三味套餐($218)是餐廳主打菜式，有齊炸翼板、菲力及薄片醬味牛，滿足牛魔王。炸翼板口感彈牙、油花多、嫩度適中，薄片醬味牛配日式溫泉蛋非常配搭。考慮到香港人未必能接受三成熟的牛肉，客人可以自行再將牛肉煎熟，每邊燒5秒，剛剛好外脆內軟。M9和牛丼伴溫泉蛋（$198）選用澳洲M9和牛，和牛柔軟，非油炸的菜式也比較健康。東京風牛扒鍋膳（$138）選用牛肩胛心，油花均勻，配特製蛋汁及洋葱醬，送飯一流。

香港店也獨家推出豬扒和海鮮的套餐，霙花豬里脊豬扒套餐（$148）肉質不韌，客人更可自家製醬汁，親手磨芝麻，倒上炸豬扒醬，非常惹味。炸三文魚柳套餐（$148）附上自製他他醬及蘿蔔蓉，味道清新，不會太油膩。

採訪、攝影：《飲食男女》

牛カツ京都勝牛

地址：銅鑼灣謝斐道 535 號 TOWER 535 地庫 B01 號舖

電話：2117 9195

營業時間：12nn-10pm

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