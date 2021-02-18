初春乍暖還寒，天氣在二十度左右遊走，晚市堂食禁令又有限度放寬，不如去吃一鍋煲仔飯吧。西環嚐囍煲仔小菜的煲仔飯，多年來深受街坊歡迎，亦有米芝蓮必比登推介。現在不用過海，也可以到樂富的新分店嚐囍點心小廚品嚐。

嚐囍點心小廚負責人林生，表示疫情前已打算開分店：「為何在疫情租店？因為我覺得有危必有機，做飲食是力不到不為財。」他認為小炒、煲仔飯和點心是中國傳統，餐牌有這樣的混合菜式，就算去任何一區也應該很受落。

臘味滑雞飯($98)跟總店的做法一樣，煲仔飯用的是泰國絲苗米，添加一點豬油，用大火燒出飯焦，然後配上老闆家族出品的林橋記臘味，最後用火山石爐烤至熟透。烤好的煲仔飯煲底有飯焦，飯粒非常乾身，臘味富油香而不膩，還可以選擇外賣帶走。

另外提供四十多款點心，全於店內由點心師傅製作。鮮蝦腐皮卷($25)呈金黃色，外皮夠薄、煎得酥脆，蔬菜絲很爽口。黃金炸鮮奶($25)即點即炸，鮮奶香甜軟綿。鮮蝦燒賣皇($30)和水晶鮮蝦餃($34)碩大足料，鮮蝦彈牙。趁夏天還未到來，去吃一碗熱呼呼的煲仔飯吧。

採訪、攝影：《飲食男女》

嚐囍點心小廚

地址：樂富聯合道198號樂富廣場匯富坊地下6A號舖

電話：2760 8800

營業時間：6am-12nn

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