無論男女老幼，人人都喜歡上YouTube看片。以為只有外國影片才可達幾百萬觀看次數？當然不是，一條六年前在 西灣河 合時小廚 拍的影片，雖然畫質不高，連字幕也欠奉，卻成功憑着師傅炒飯的功架，吸納六百七十二萬觀看次數，二千多則留言，而Gordon Ramsay六年前教人煮名菜威靈頓牛柳的片段也只有四百六十萬觀看次數，可見這條九分鐘長的短片有多受歡迎。

熟客即興拍片偷師

「我記得數年前有一桌客人，本身是熟客，突然興之所至，就走來廚房問，可不可以看我炒飯﹖我見反正舖頭細細，大家又熟，於是他們就拿手機記錄我炒飯的畫面。」合時小廚大廚黄永權（權哥）透露，熟客的原意是偷師，想在家裏試做餐廳的炒法，沒想到他之後會放上網公諸同好，一個傳一個，竟然越來越多人看。

累積600幾萬觀看次數，權哥坦言好驚喜，「多謝好多人的好奇心，其實心底都開心，起碼有人肯看你，無論反應好還是不好，我都處之泰然，本來就不是刻意為拍片而做。」餐廳連續兩年獲得米芝蓮推介，招牌菜其實是 千層咕嚕肉 、秘製 豉油雞 、生炒糯米飯、薑葱炒蟹煎腸粉等，示範的「太極炒飯」，其實就是黑松露蛋白瑤柱炒飯，看似簡單，但權哥表示，當中有很多竅門。

涼飯先蒸分半鐘 加蛋黃先乾身

權哥表示，炒飯不一定要用隔夜飯，合時小廚就用放涼的新鮮白飯去炒，不過炒之前要蒸熱一分半鐘，飯粒就更容易炒鬆，不會結成一團。

然後用 猛鑊陰油 (即熱鑊凍油)炒熟蛋白，再過熱水備用，加少許蛋黃將白飯炒至乾身，粒粒分明，「炒飯最好加點蛋黃，可以令飯粒不會太黏，炒至飯粒會彈跳，就證明夠爽身。」當炒飯夠乾夠熱，就可以加菜碼及調味，最後用大火炒香即成。

外國人慕名而來

他透露外國人基本上都愛吃炒飯，貪它夠香口，容易接受，加上外地少有用大火炒菜，所以看片的多半是外國人，「基本上我都在廚房，所以不太清楚樓面情況，但經理有反映過疫情前，確實有外國人看影片後專程來食，亦有些舊同事移民了，或者去外國工作，都透過這個渠道見到我，好開心。」

他說未想過要開頻道教煮飯，但就好想讓更多人認識中菜，特別享受空餘時同客人交流心得，「很多客人都相熟，他們有時會說想進來廚房參觀，始終與家用廚房不一樣，想實地看看。不太忙的時候，我甚至會叫他走過去自己煮，我從旁幫忙，炒完後再給朋友分享。其實與客人打成一片，他開心，你就更加開心。」

採訪、攝影：《飲食男女》

合時小廚

地址：西灣河筲箕灣道39號麗灣大廈地下

電話： 2569 0862

營業時間： 星期一至日11am-4pm，6pm-11pm

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