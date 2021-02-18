材料：（4人份量）
1）西洋菜約1斤半
清熱解毒、去痰、利尿、除肺燥、幫助消化、去油減膩感
2）西施骨1斤（味道比較甜）
3）陳皮2角
4）魷魚乾2隻
補虛養氣、滋陰養顏
5）海竹頭3両
補而不燥、滋養氣血、除風熱、養陰潤燥、止渴、潤肺、生津、延緩衰老
6）鴨腎乾3個
清燥潤肺、健脾開胃，乾到起鹽花的，膠質越重、功效越好
7）無花果6-8粒（視乎大小）
滋潤皮膚、腸道
做法：
1）西施骨凍水汆水，可以逼出油
2）剪開無花果更出味
3）海竹頭切塊
4）鴨腎灼3-4分鐘，剪開令它出味
5）魷魚乾用白鑊烘香，完全放涼後才沖水
6）水大滾將西洋菜分三次放進鍋，注意每次放進西洋菜水必須大滾，湯煲出來才不會苦
7）水再滾起，才放進其餘的西洋菜，大滾10分鐘，轉細火煲兩個半小時，加鹽調味便完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、魯雋華
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