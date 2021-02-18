材料：（4人份量）

1）西洋菜約1斤半

清熱解毒、去痰、利尿、除肺燥、幫助消化、去油減膩感

2）西施骨1斤（味道比較甜）

3）陳皮2角

4）魷魚乾2隻

補虛養氣、滋陰養顏

5）海竹頭3両

補而不燥、滋養氣血、除風熱、養陰潤燥、止渴、潤肺、生津、延緩衰老

6）鴨腎乾3個

清燥潤肺、健脾開胃，乾到起鹽花的，膠質越重、功效越好

7）無花果6-8粒（視乎大小）

滋潤皮膚、腸道

做法：

1）西施骨凍水汆水，可以逼出油

2）剪開無花果更出味

3）海竹頭切塊

4）鴨腎灼3-4分鐘，剪開令它出味

5）魷魚乾用白鑊烘香，完全放涼後才沖水

6）水大滾將西洋菜分三次放進鍋，注意每次放進西洋菜水必須大滾，湯煲出來才不會苦

7）水再滾起，才放進其餘的西洋菜，大滾10分鐘，轉細火煲兩個半小時，加鹽調味便完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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