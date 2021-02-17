朱古力心太軟，切開外脆內鬆軟的朱古力蛋糕後，濃郁又滑溜的朱古力漿緩緩流出，可以一次過食到兩種不同朱古力口感。朱古力心太軟的發源地，是法國還是美國，至今依然爭持不下，不過其流心的朱古力漿，令它成熱門打卡甜品之一，近年亦有不少品牌推出急凍版，只要用微波爐、焗爐或氣炸鍋翻熱，便能在家中品嚐這款美味可口的甜品，在疫情期間，真適合買兩三盒「看門口」。

今次請來曾在藍帶修讀麵包課程、現於將軍澳開café 的黃婉曼，一試5款急凍心太軟，她說：「對香港人來說，基本上沒有甚麼人特別不喜歡心太軟，尤其在情人節。其實它的製作方法很簡單，是一款在家也可以很容易做到的甜品。」以賣相、朱古力流心效果和整體味道三方面評分。賣相要工整吸引、外層夠脆；流心朱古力不能太稀或太稠，如火山岩漿似的；味道方面，朱古力味道要突出，不能太甜或太苦，「朱古力不能太甜，否則整個吃下會很飽滯。」每項最高5分，總分為15分。公平起見，我們按盒上指示，使用焗爐或微波爐加熱，再立即遞上給黃婉曼試。

DOLCERIALBA $55/盒 產地︰意太利

外表很工整，像有一個外框，感覺很完美。外皮吃到脆和軟的交界，裏面也鬆軟，裏面的朱古力漿夠溶也頗香滑，有點甘澀，但感覺很多牛油以及很碎，像朱古力無法融入。流心餡非常之多，除了外皮之外，全部都是流心餡。(10.5/15分)

Pomone $30.9/盒 產地︰法國

流心爆了上來，而且爆得很均勻，但不在中間流出來。外表做得很圓。皮很鬆軟但不脆，嗅時有可可味。朱古力太甜，加上沒有流心，皮又不夠脆，像食一堆很甜的東西。(8/15分)

Beldessert $62/盒 產地︰比利時

細細一口對女孩來說很精緻，但很甜，因為它完全沒有蛋糕中和。有創意但沒有心太軟的真諦，沒有切出來撕開流出朱古力的感覺，似小食多過可以慢慢享受的一個甜品。(8.5/15分)

Bon Chef $45/包 產地︰法國

這個外皮看上去是最完美，很圓潤。流心效果非常之好，食到三個層次，有皮、蛋糕和流心。底皮是脆，所以食到鬆脆感覺，蛋糕鬆軟有咬口。朱古力甘澀而不是死甜，就算在家拿出來也有餐廳水準。(14/15分)

龍堡 $29.9/盒 產地︰香港

外表不吸引，由頭到尾它都是同一質地，像熱的朱古力雪芳蛋糕，沒有流心。但嗅一嗅就很香，有莫名的蛋糕香味，當它是一個蛋糕是頗好味。大眾化的港式口味。(7/15分)

最後由Bon Chef以完美的賣相和流心效果，以及鬆軟不死甜的質感味道，贏得冠軍。試勻5款之後，黃婉曼表示很驚訝市面上有這麼多即食心太軟。她看見冠軍是紙包裝，便說︰「如我在超級市場見到，我真的未必會買，老實說包裝不夠高貴。」

採訪、攝影：《飲食男女》

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