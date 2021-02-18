春天是花開季節，佐敦向來人氣的逸東酒店，最近將推出周末限定的花卉主題下午茶自助餐，當中供應四十多款食物，最大賣點是價錢相宜，每位只需$248。甜品是主角，造型很有心思，最推介玫瑰蜜桃啫喱慕絲，裏面有玫瑰慕絲又有白桃啫喱，吃的時候滿口玫瑰花香，味道香甜。茉莉花士多啤梨馬卡龍，用茉莉花加入士多啤梨醬製成，打開還放了一粒珍珠朱古力，非常精緻。蜜糖香梨菊花慕絲，菊花慕絲是用菊花茶製成，餅底香脆，甜度亦適中。

除了甜品，熟食方面質素都不錯，同樣以花入饌。肉腸酥卷配玫瑰茄汁，酥皮烤得香脆。包着用免治豬肉和牛肉做的肉腸，配上香草調味，香口又惹味。三文魚櫻花茶漬飯，茶漬飯賣相精緻，表面鋪滿三文魚碎、紫菜和飯素，倒入熱燙的日本綠茶，茶香十足，非常暖胃。

下午茶還可任飲兩款手沖飲品︰Sunset Rose和E-Finity Squash，賣相亦很精緻。總括來說，價錢比鄰近地區的酒店下午茶便宜，食物款式亦多選擇，有興趣不妨考慮一下。

「賞花嚐花」下午茶自助餐

價錢：每位$248，另收加一服務費

供應時間：2021年2月20號起，只限周末及公眾假期供應

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

採訪、攝影：《飲食男女》

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