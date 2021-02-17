老老實實，雖然我家中有母親留下來的乾鮑魚存貨，一想到整鮑魚食，我還是選擇罐頭或者急凍鮑魚。乾鮑魚由開始浸發到煮得，分分鐘成個禮拜，期間要存放雪櫃日日換水，清洗當然要花工夫，再用高湯煮兩日，搞成半個月先至有得食。倒不如開罐罐頭，或者用急凍鮑魚解凍，快靚正，想食即刻有得食。

今次為大家示範的罐頭南非鮑魚，要多得好朋友介紹，識得老闆娘，鮑魚雖然是養殖不是野生的，但鮑魚不是食飼料而是食天然海藻，還要是浸鹽水，沒有添加防腐劑人造色素，急不及待買來試。坊間很多罐頭紅燒鮑魚，所謂的紅燒汁，成份都是化學名稱的時候，就知道都是人工添加的味道。

買罐頭鮑魚就是貪其方便即開即食，因為鮑魚是經過蒸煮之後才入罐的，直接用火再煮再炆的話，只會越煮越韌。所以只能將整罐鮑魚浸入水中烚或者蒸四至六個小時。如此這般已經失去了食罐頭鮑魚的方便，多得老闆娘指點，如果想罐頭鮑魚好食，記住不要用明火長時間煮，反而蒸幾分鐘加熱，或者嘗試一下我的先煮好醬汁然後撈勻就食得的方法，省時快捷又好味。一次過可以整多一點存放雪櫃，除了熱食，當冷盤食一樣得，配清酒配餐酒都是非常好的配搭。

我今次用的是八頭鮑魚，選用10頭的都可以一啖一粒。如果買四頭的，會有更香鮑魚味更有嚼頭，可以先把鮑魚切粒撈入醬汁，容易入味又方便食。

用鮑魚做小食，有人會覺得很奢侈。大家不妨計計數，當一小包魷魚絲都要幾十蚊，幾塊甚麼香的肉乾都成百蚊的時候，對自己好一點，對屋企人朋友好一點，開兩罐罐頭鮑魚做個小食，又好食又體面。辛苦搵嚟志在食，寧願食少啲，都要食好啲！

我的老中醫叮囑我經常食多啲鮑魚，因為滋陰補養，姊姊妹妹大家都要食多啲！

材料：

八頭罐頭鹽水鮑魚2罐

片糖1塊

紹興酒1小碗

蠔油適量

薑數片

麻油少許

做法：

1.取出罐頭鮑魚，保留鮑魚水

2.片糖切碎

3.燒熱油爆香薑片，取出

4.加入片糖炒溶成糖色

5.加入適量鮑魚水、水及紹興酒，煮至汁液變濃稠

6.加入適量蠔油、麻油調味

7.最後加入罐頭鮑魚，撈勻即可

註：鮑魚作冷盤或者熱食都可以

示範：Son姐

攝影：關永浩、魯雋華

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