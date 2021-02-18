香港人一向喜歡掃街邊小吃，陳皮魚蛋更是近來大熱，開業三十七年的興利祥記陳皮魚蛋廠一向以此聞名，批發往香港車仔麵店及小食檔，兩個月前他們推出盒裝陳皮魚蛋，一出已大受歡迎，十日賣出五千盒，非常搶手。

最近廠家又緊貼潮流，研製新口味︰芫荽陳皮魚蛋（建議零售價$29）！ 同樣大受歡迎，短短三日已賣出一千六百包。每包芫荽陳皮魚蛋約有三十多粒，老闆指成份跟普通陳皮魚蛋基本一樣，不過就加入了新鮮芫荽，而且比例上佔了四成，芫荽粉絲聽到一定很興奮！

煮法簡單，煲滾水後，用慢火煮三分鐘就完成，在平時深啡色、如拇指大的陳皮魚蛋上，佈滿翠綠的芫荽。味道方面，找來了兩位願意吃芫荽的同事試味︰「賣相都蠻特別，因為是綠色的，所以都會看到有很多芫荽在外皮，好像很足料，吃起來質感是彈牙的，有魚香味，但芫荽味就不算突出。」編輯Gavin補充，這款芫荽陳皮魚蛋價錢平，每粒除開不用$1，可以買來吃火鍋，多一個新選擇也不錯。九十後記者Icy本身是芫荽粉絲，她則指：「整粒都是綠色，但吃起來芫荽味道不算太濃烈。」但都表示味道不錯，吃個不停。

整體來說，雖然芫荽味不算很濃烈，不過芫荽清新，魚蛋鮮味，兩者出奇地夾，不過魚蛋其實是期間限定，想知哪裏買得到，就要留意魚蛋廠的Facebook專頁。

興利祥記食品有限公司 - 陳皮魚蛋批發Facebook專頁

採訪、攝影：《飲食男女》

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