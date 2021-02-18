飯粒分明乾爽，拌着扣肉、梅菜同炒，散發香氣，惹味非常，這道菜叫「鋒味梅菜扣肉炒飯」，名字讓人摸不着頭緒，「謝霆鋒不是我偶像，是我模仿對象！」聲大大、說起話來停不了，尤其豪爽的豪哥，是這家私房菜館的老闆，「炒來炒去也是那些揚州炒飯、蛋白炒飯、鹹魚雞粒炒飯，毫無挑戰性，私房菜就是要夠私房！」他不屑人有他有的菜式，「我像一個創作歌手般，整個餐牌也是我自己創作的歌。」

13歲來港 做過地盤工人

「鋒字是代表潮流的感覺！」喜愛謝霆鋒，全因豪哥年輕時很熱愛音樂，吃飯想着結他，睡覺想着結他，看電視又想着結他，幾乎連去廁所也想着結他，剛好那年代謝霆鋒當紅，「他的歌挺耐聽的，現在還發展飲食，我喜歡他的多元化，而我也想發展成一個全能的廚師。」

自命人生道路跟謝霆鋒相似，但同人不同命，13歲由海豐來港，唸至中三，十八歲出來工作，為了現實放下結他，拾起鑊鏟，樓面、廚師、裝修、地盤通通做過，「當時很年輕，自己喜歡玩 ，在荒廢時間。」不知哪一行適合自己，「我想做飲食，學一門手藝。」而且幻想有天可創業開餐廳，憑着這夢想，開始腳踏實地在飲食業發展。有想法亦有過人膽識，學到三鑊，已搶着趁公司老闆下來吃飯時表現自己廚藝，絕對有野心。

做到大廚之位，但往往要研究新菜式時，腦子卻一片空白，於是從小喜愛的音樂，就成了其靈感來源。聽聽搖滾， 聽聽古典，他發現音樂真的可以啟發他，「像周杰倫的歌，他走中國風，但唱着唱着彈着會變成了rap，我也要去接受新事物。」習慣煮家鄉菜、廣東菜的他，也嘗試加入不同省份，甚至西式的元素。像這道私房香燜皮蛋 ，以台式、川式風格炮製，先將皮蛋略蒸，使其實淨點，再用猛油炸，加入金菇、芫荽、青椒、指天椒燜煮，他說：「吃下去第一口會覺得很奇怪，但後來大家也說頗香的。」馬鮫丸則是其家鄉特產，以肥瘦豬肉、馬鮫魚肉、大地魚混合打成，彈牙又帶獨特鮮味，可配上米線或炒菜同吃。

為現實放棄音樂夢

他用「離奇」這兩字來形容自己菜式，亦希望可以令更多人認識他的「離奇」菜式，「我拿着鑊鏟，當時整天想這麼多菜式，也沒機會放上桌，你一定要有自己的夢想，有天開餐廳出來，將這些想好的菜式，像你作曲填詞般，有個平台讓你發揮自己的作品。」

他自言已浪費很多青春，「我想法較急進，喜歡逼自己做，人家想一步，我就想夠十步。」立志30歲奮鬥，40歲停下來的他，如今已36歲，回頭一看，目標已完成一大半。3年前為了達到夢想，日打兩份工，早上做地盤，晚上回廚房，一天十八、九個小時工作，終於在元朗成功開店，但後來因為租金問題，被迫放棄，可幸的是，儲到一班熟客，為了大家，他今年再擲50萬，在紅磡重開私房菜館，「正如一個歌手，你本身有歌迷，突然之間封咪，告別樂壇，那你的支持者怎辦，會不會令他對你的期望失望呢。」曾是油尖旺歌唱比賽季軍的他，早已放棄音樂夢，現在則把餐廳當作是自己的舞台，不停地研究美食，想得到更多客人認同。

自言愛挑戰，不理父母反對，逆市下開店，為的也是證明自己，「在疫情期間，我去挑戰出來的東西，原來是可行的，好過我在當旺時期去做一間這樣的，誰也會去吃。」現在他想的，就是「堅持」兩字。

採訪、攝影：《飲食男女》

豪哥養生私房菜

地址：紅磡崇潔街71號地舖

電話：3612 0442

營業時間：星期一至日11:30am-11:30pm

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