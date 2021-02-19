銅鑼灣耀華街一向有很多酒吧餐廳，以往每逢周末就非常熱鬧。雖然現在還未恢復晚市堂食，但最近仍有一間居酒屋開業，主打吃佐酒一流的日式串揚。

提供約廿多款選擇，不乏特別口味。「我們炸漿比較特別，除了天婦羅粉、太白粉，我們亦有特別加入山藥在內，令口感變得更脆身。」大廚兼老闆之一的Kevin Wong 說。餐牌上有近二十款串揚，海鮮、肉類、蔬果樣樣齊，其中老闆最得意的招牌菜，就是櫻花蝦餅（$48）︰「櫻花蝦餅是自製，首先我們每日會用本地新鮮墨魚製成墨魚膠，加入櫻花蝦做成蝦餅，再拿去炸。」入口外皮香口，炸漿夠薄，口感彈牙，櫻花蝦乾味道突出。餐牌還有磯煮鮑魚（$68），但跟平時磯煮手法不同﹕「我們用南非鮑魚，用醬油、清酒、味醂慢煮四小時，再拿去油炸。」鮑魚軟腍入味，跟酥脆外皮成強烈對比。

店舖還有關東煮，有傳統關西口味、較清淡的鰹魚湯底，還有特別的港式魚湯︰「因為顧及香港客人的需要，我們覺得香港人喜歡喝魚湯，我們直接用魚湯去製成關東煮。」Kevin Wong 表示，魚湯用多款魚製成，包括石斑和鱸魚，每日新鮮自家熬煮，配搭大根 （$15）、日本野菜魚餅 （$22）、白魚枝 （$28）等，鮮甜入味。

採訪、攝影：《飲食男女》

九鬼

地址：銅鑼灣耀華街 21 號華耀商業大廈地下 7 號舖

電話：3705 2156

營業時間：12nn-11pm (逢星期日休息)

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