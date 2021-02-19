樂富向來不以美食見稱，區內往往只有連鎖店。不過樂富最近新開一間日式西餐廳Gochi，最大賣點是性價比高，午市套餐竟有現刨松露薄片，在區內非常少見。

樓高兩層的Gochi，地面是酒吧，提供日本、蘇格蘭、西班牙的手工啤酒，一樓是餐廳，以四十多款歐陸菜為主打，部份菜式加入日本元素，因餐廳負責人是來自日本的佐藤先生，營運經理Patrick代日籍老闆介紹：「Gochi其實是日語，意思是盛宴，意指有很多食物在桌子上。」

餐牌主角是薄餅和意粉。午市套餐的巴馬火腿火箭菜薄餅($148)，薄餅麵糰是每天在店內新鮮發酵，即點即焗，薄餅口感鬆軟。意粉亦是強項，現刨松露手工意粉($148)的意粉爽滑，入口有麵粉香，而且有現刨松露片，以不到二百元的價錢而言，非常驚喜。

蟹肉番茄意大利飯($148)同樣受歡迎，廚師加入日本風格，用日本珍珠米取代意大利米，再添加蝦膏煮醬汁，面層是新鮮松葉蟹肉，米飯同樣有嚼勁，不過沒那麼硬。餐廳午巿有香烤豬里肌($118)，每一個套餐都有兩塊豬扒，份量十足。

可以額外加配甜品，價格雖便宜，但份量十分驚人。棒子朱古力棉花糖薄餅(加$45)比手臂長，中心是融化的朱古力棉花糖夾心。酒吧除了提供手工啤酒，比較特別是You Are Special($98)雞尾酒，調酒師可按客人口味去調酒。以環境及食物水準而言，區內暫時無對手。

採訪、攝影：《飲食男女》

Gochi

地址： 樂富聯合道198號樂富廣場UG&1樓L104A&B, L211-214號舖

電話： 2662 2969

營業時間：11am-6pm

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