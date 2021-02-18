以往年宵，不少人都會記得小食檔中的冰糖葫蘆，可惜因為社會運動及疫情，政府連續兩年都取消了乾貨攤位，於是有個年輕人開了間專賣冰糖葫蘆的網店京．KIOSU。

「我們公司有三款冰糖葫蘆款式，全在香港製作，已經約賣出200支。」本從事航空紀念品業務的老闆Johnson，因疫情而失業，卻開創另一片天空，「我家人一向經商，其中一個範疇涉獵冰糖葫蘆，已有廿多年經驗。他們有貨源，有技術，我覺得在這個基礎上，可以發揮得更多。」他覺得今年年宵大縮水，是開網店創業賣冰糖葫蘆的好時機，於是投資了近六位數字﹕「很感恩，其實家人都很支持我，無論經濟上或是精神上。」

雖然傳統冰糖葫蘆是以冰糖包裹山楂，但香港人實在不是人人受得了山楂酸味，所以主流都是士多啤梨製作。京．KIOSU也不例外，現有三款口味，分別是原味($188)、玫瑰($208)和金箔冰糖赤梅(238)，都是不同口味的冰糖，包裹不同產地及成份的士多啤梨，每盒六支，全是獨立包裝，加上厚身紙盒，感覺如日本手信。

最受歡迎是少見的玫瑰冰糖赤莓，店舖將玫瑰萃取煮成糖漿，再製成冰糖葫蘆，入口有淡淡的玫瑰香味，感覺清新。新年限定口味金箔冰糖赤莓，在原味冰糖葫蘆上加上食用金箔，打開金箔金光燦爛，配上外表晶瑩的冰糖葫蘆。

每支價錢平均要三十多元，比市集常見的冰糖葫蘆昂貴。老闆Johnson表示，品牌跟一般冰糖葫蘆所用士多啤梨，無論質素、大小及顏色都經過嚴選：「貨源暫時來自埃及、韓國和中國丹東，成本比一般士多啤梨貴三至四倍。」冰糖晶瑩剔透，士多啤梨甜香，放進冰格後雪得硬脆後，入口爽甜，加上精緻包裝，很適合送禮。

京． KIOSU

網址：https://bit.ly/2Nf5ny1

Instagram: https://bit.ly/3rXo8EO

採訪、攝影：《飲食男女》

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