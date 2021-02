冰菜炒肉碎

材料:

冰菜200克

肉碎100克

薑2片

辣椒1隻

蒜頭2瓣

葱2條

清湯2湯匙

麻油少許

粟粉芡水少許

醃料:

糖少許

鹽少許

粟粉1茶匙

紹酒1茶匙

麻油少許

做法:

1. 豬肉加醃料略醃。切薑片,辣椒切絲,切碎蒜頭和葱花。冰菜分小份。

2. 燒熱油,爆薑、葱花、 蒜頭和辣椒,加入豬肉碎炒勻。

3. 加入冰菜,再加2湯匙清湯,蓋上1分鐘,開蓋炒勻,加麻油,粟粉芡水收汁。

Sauteed crystalline iceplant with minced pork

Ingredients;

Crystalline iceplant 200g

Minced pork 100g

Ginger 2 slices

Chili 1 pc

Garlic 2 cloves

Green onion 2 pcs

Chicken broth 2 Tablespoons

Sesame oil Little

Cornstarch water Little

Marinade:

Sugar Little

Salt Little

Cornstarch 1 teaspoons

Shao Xing wine 1 teaspoon

Sesame oil Little

Steps:

1. Marinate pork with marinade. Slice ginger and cut chili in strips. Shred garlic and green onion. Cut crystalline iceplant in pieces.

2. Heat the oil, stir fry ginger, green onion , garlic and chili. Put in minced pork and stir fry.

3. Put in crystalline iceplant and 2 Tablespoons of chicken broth cover for 1 minute. Stir fry. Put in sesame oil. Thicken the sauce with cornstarch water.

