特約報道｜校長燒肉日韓料理這麼多食物該如何選擇？先喝一杯啤酒再想一想，醇滑嘉士伯最特別的地方是釀製時間特別長、更滑更易入口，我最喜歡先喝光頂層的泡沫，口感軟綿綿，釀製過程中加入兩次啤酒花，層次更加豐富，喝完後精神為之一振！

校長燒肉日韓料理有九個自助餐區，前菜、冷盤、沙律等等種類很豐富，冷盤有長腳蟹和凍蝦，刺身就有三文魚、帶子、吞拿魚及甜蝦等。這兒無論是燒烤肉和火鍋肉都有很多選擇，例如這個一口牛的牛味就很濃很有咬口，建議先選幾種試一試，多試些不同食物就不會吃虧！這兒除了有中菜之外，連點心都有，蝦餃、燒賣、叉燒包，全部都熱乎乎。

吃得差不多就要吃甜品，校長燒肉日韓料理的甜品花多眼亂，大家吃甜品前可以喝杯花茶清清腸胃，再多吃一回甜品！這兒價錢很經濟，怪不得時常都大排長龍，推介大家早鳥時段很便宜，五時至七時只是$118一位，雖然沒有刺身但可以任飲醇滑嘉士伯，十分化算！大埔分店12月中將會開張，大家又多個選擇，但記得提前訂座呀！

*食品視乎季節及店舖會有所更改

地址：

元朗西裕街達輝徑1號足彬大廈1樓3B號舖

荃灣沙咀道298號翡翠廣場2樓

大埔安泰路1號大埔廣場地下6號舖

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