過年時候，看到書報攤的各式運情指南，想起了一位朋友。他三年前退休，聽了算命師傅的話，說甚麼喜用神為火，信心滿滿的決定開燒烤餐廳，跑來問意見。因為是初相識，不好說破，只叮囑先爭取足夠經驗再考慮也不遲。他手中有一點錢，加上興頭之上堅信命理相合，潑冷水的說話自是聽不入耳，不久齊人埋班，開張大吉。餐廳生意從來不易做，疫情來到，結業收場。

飲食界很多人相信命理術數，尤其中菜。拜拜關二哥，放幾個銅錢在角落，心裏踏實一些，也是好事，但因為某一命格而入行，失敗居多。少年時候，我對占卜之學很有興趣，上過一些子平八字的課，讀了一些相關書籍，希望能夠藉千多年的流傳，窺探未來。學習了一年，完全未入流，便停了下來，因為有一些問題想不通。出生年、月、日、時相同的人，命盤豈非一樣？當時師傅回答，是的，但命理管先天，指出大方向，地區家庭是後天，所以有分別。因為沒有即時對比，感覺好像有道理，後來在收集案例的時候，遇上同一時辰出生的孖生兄弟，看到現實情況，不得不重新思考。他們命盤及DNA一模一樣，二人先天無異；家庭父母一致，後天亦非常接近，但二十多年後，兄弟際遇相去甚遠，一位成了早婚專業人士，另一位去了國外流浪，如何解釋呢？有說因為姓名相沖，差之毫釐，謬之千里，如果這成立，世間上有太多事物比姓名更影響人生，相差何止萬里，命盤豈非等於沒用？亦有說孿生後出者應以兄弟宮為命宮，但沒有解說原因，如果是三胞胎，又轉去那一宮好呢？假使看相者，沒有告之算命先生另有孖生兄長，開出的命格便大錯特錯了？一直在問同一問題，大師們百花齊放，各有答案，暫時還未遇上合情合理的說法。這幾十年特別留意同卵雙生，共遇上四對，當中三對兄弟同一時辰，他們除了外貌相似之外，生命軌跡分別甚大。

後來對「共業」多了理解，更難相信命運之說。二十多年前，如果有人能預測我在香港做中國菜，我自己也不信。因為算命師首先要算出我家庭出了點事，才決定從澳洲回港。然後巧遇舊同學，誤打誤撞做互聯網生意，因此結識了在報紙寫財經的朋友，又再算出被邀加入企管文章専欄，剛好某天寫了二篇有關寂寞CEO的午餐，被飲食男女總編看中，一年後相遇，我正好賣掉公司，空餘時間為壹傳媒供稿，才有再後來開餐廳的機緣。一環扣一環，要算我的命運，其實要算盡所有相關人物的反應以及他們的命運，當中算少了一個步驟，少了一句看似無關重要的說話，也不會有後來的事。再說遠一點，當年沒有鴉片戰爭，清朝沒有割讓香港，今天又是另一模樣，對不對？算一人之命，等於算全世界的人之命，包括古今中外，我中有你，牽一髮而動全身，這叫共業，很難相信術數有此窺探能力。

心理學有一個現象叫「空想性錯視」Pareidolia，人類大腦傾向對一些隨機巧合的影像及事物，給予有意義的聯想。譬如說把雲層看成一隻貓；在一塊污漬布上看到耶穌臉容等等。作為一位前賭徒，我很清楚，在大細檯上常聽到「都話單跳啦，又唔信」、「明明八個長龍，無理由突然穿咗」，賭仔最多理論，努力填寫記錄，以為有路可捉，其實每一次開骰，與之前開大開小全無關係。所以說，其實我也可算命：想開餐廳先從紅褲做起，十年時間不長，如政局穩定，經濟繁榮，有良好團隊，餐單有特色，自己肯下苦功，機會還是不錯的。這種預測明顯比天廚入命悶了一點，我明。

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