鮑魚及花膠都是矜貴的海味，但偏偏有人受不了，一吃就胃痛，又或者覺得飽飽滯滯，頂着胃部不適。這是因為花膠及鮑魚都含有豐富的蛋白質，每100克花膠，含有接近80克蛋白質；鮑魚都有大約17克。加上烹調時會下芡汁、蠔油及大量調味料，令兩者更難消化。

有胃病者盡量別吃，而本身脾胃虛弱，容易有胃氣者，每次吃一兩件就好，千萬別跟其他高蛋白食物同吃，尤其過年時全桌都是鮑參翅肚，每樣淺嚐即可。除了控制份量，烹調前要浸泡至少一晚，令鮑魚及花膠發脹變軟，否則就會煮至半生不熟，不但口感不佳，還會令胃部負擔更重。每次吃完之後，可以喝杯陳皮茶，或者吃蘋果及梨消滯，但別吃香蕉、番薯及芋頭這類太高纖的蔬果，這樣反而會令胃脹的感覺更加強烈。

採訪、攝影：《飲食男女》

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