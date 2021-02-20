有人在華山論劍，有人在紫禁之巔比酒，觀摩，切磋，高手雲集為的是找出天下第一。

文無第一，武無第二，酒，也不能輕言絕對。不過有比試，便有勝負，贏得漂亮的，就是那一次、那次年的最佳，另一個時空，另一個擂台，同一些對手，同一個自己，結果也可以不一樣。

2020年，全球最佳氣泡酒冠軍誰屬？

請先扣好安全帶：並非法國香檳，非意大利的Franciacorta，不是西班牙優尚的Corpinnat或Cava，不是德國的Sekt，甚至不是近年打出名堂、叫人刮目相看的英國sparkling，而是與歐洲、舊世界完全無關，還要是在葡萄酒地圖能見度相對低的澳洲、Tasmania氣泡酒！

“The bottle, made in Tasmania, took out the top spot in the Decanter Magazine Top 100 wines of the year”，技驚四座，全球側目。是盲品(blind tasting)的結果，個人認為最公平、最不造馬、最無法鬆章誅剋、最不受外在因素如名氣、價錢影響判斷的比賽方法。

純赤裸以酒論酒，名門貴族歷史光環未能加分，澳洲塔斯曼尼亞氣泡酒成了天下第一。有英國報章不禁問 “Would you pay $200 for the world’s best sparkling? The spectacular Australian wine that’s beaten rivals from around the world - even France”。這標題告訴你，它的定價，是高級名牌年份香檳的售價。

Bubbles之中的新王者：The House Of Arras E.J. Carr Late Disgorged 2004，把一眾名家高手都給比下去，”The House Of Arras”未必寂寂無聞，但對大眾一定陌生，從今正式成為了一個名字，Tasmania酒也增加了份量。

1988年創立的莊園，論歷史深度，與法國、意大利、西班牙那些百年酒莊不能相比，但達者為先不是論資排輩，澳洲獲獎最多的釀酒師Ed Carr ，憑34年的釀酒經驗，和矢志令塔斯曼尼亞酒躋身世界前列之雄心魄力，得到了最實在的肯定。

在澳洲酒極需懲罰，出色的酒必需獎勵的精神分裂下，加上很想為大家謀幸福介紹好酒，我決定認真地會一會新出爐的天下第一，由入門的Arras Blanc De Blancs NV 、A by Arras Premium Cuvee NV、進階一點的Arras Grand Vintage 2008，以至要專誠預留，一登龍門即渴市缺貨的E.J. Carr Late Disgorged 2004都好好品試了。

結論：是優秀酒莊無異。別道是澳洲氣泡、是新世界你便看輕看小，事實是南非的氣泡酒如今都已非常出色。

Arras Blanc De Blancs NV，是釀酒師的基本功架，Tasmanian Chardonnay的風貌，在青蘋果的香氣及活潑的氣泡下表露無遺，一切來得簡單淺白，不差，但與一些非年份名門香檳比較，有點遜色了。

但同是入門級，A by Arras Premium Cuvee NV則豐富多， “a minimum of 3 years on lees”，一大片青草地、兩三襲小白花、探頭數朵蘑菇，酸度嫻熟，綿滑有致，brioche之氣輕飄，果仁之饒紛至，異國香料沓來，要淺嘗此莊的底蘊，才費二百多元花得過。

未說天下第一之前，先談它的Arras Grand Vintage 2008。我會說未喝過任何Arras的話，這瓶酒都足夠說服你，此莊可躋身world class sparkling wine之列。傳統的Chardonnay加上Pinot Noir釀得端正優雅，陳年至少8年才除渣，稻穗色的酒金光明亮，茉莉花的幽芳，柚子的異香，creamy和savoury之間，交織豐潤的烤麵包香氣，唯一要找碴，就是太端正體面，欠了點個性。

至於E.J. Carr Late Disgorged 2004，值得第一嗎？這也是我的疑問。

先從杯中升上來，是帶甜的芳菲，溫柔的清麗，氣泡繁盛有致而不喧鬧；喝一口，迎面吹拂一泓海風，在髮縫之間略過，礦物氣韻啊、還帶輕輕的蠔鮮，微鹹，mid palate鮮爽可喜，好！喝完全沒有聞那麼甜。優雅的氣泡斯斯文文，綿滑的口感馥郁軟潤，層次多端的各色同系不同調的酸，青檸、芒果、酸種麵包，還有輕重不一但和諧的鮮和甜，松露的，蜂蜜的，牛油餅乾的，像名畫家康丁斯基(Kandinsky)的名作 “Circles in a Circle”，花香、果氣、香料、酸物，大珠小珠如點如線整合相輔串連，幾何互動，仍成一個compact and closed composition，和諧悅目。

Kandinsky寫信給同時是收藏家/art dealer的好友畫家Galka Scheyer說，那是他第一次把圓形置入前景，成為主角，外面的粗黑色圖圈，像方形畫紙上的”second frame”，鼓勵視線集中在圈內的點、線、形之間的構圖和互動；豈不就像澳洲氣泡酒第一次被置入世界氣泡酒舞台前景，House Of Arras Late Disgorged就是那黑色粗圈，在舊世界方框之中，圈出新世界中的自己，叫你看它包羅多姿架構，延長百味千香。

喝過你會明白它為什麼能成為天下第一，我唯一不同意是有些評論說它媲美Krug，它沒有Krug獨具的精緻簡練、高亮清雅之酸。這不是二者說誰比誰好，是different，不是better。

這些黃袍加身，是水準肯定，不是訂價雞精，我懷疑幾多香港人願意付過千元買一瓶澳洲sparkling。

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