有人在華山論劍,有人在紫禁之巔比酒,觀摩,切磋,高手雲集為的是找出天下第一。

文無第一,武無第二,酒,也不能輕言絕對。不過有比試,便有勝負,贏得漂亮的,就是那一次、那次年的最佳,另一個時空,另一個擂台,同一些對手,同一個自己,結果也可以不一樣。

2020年,全球最佳氣泡酒冠軍誰屬?

請先扣好安全帶:並非法國香檳,非意大利的Franciacorta,不是西班牙優尚的Corpinnat或Cava,不是德國的Sekt,甚至不是近年打出名堂、叫人刮目相看的英國sparkling,而是與歐洲、舊世界完全無關,還要是在葡萄酒地圖能見度相對低的澳洲、Tasmania氣泡酒!

“The bottle, made in Tasmania, took out the top spot in the Decanter Magazine Top 100 wines of the year”,技驚四座,全球側目。是盲品(blind tasting)的結果,個人認為最公平、最不造馬、最無法鬆章誅剋、最不受外在因素如名氣、價錢影響判斷的比賽方法。

純赤裸以酒論酒,名門貴族歷史光環未能加分,澳洲塔斯曼尼亞氣泡酒成了天下第一。有英國報章不禁問 “Would you pay $200 for the world’s best sparkling? The spectacular Australian wine that’s beaten rivals from around the world - even France”。這標題告訴你,它的定價,是高級名牌年份香檳的售價。

Bubbles之中的新王者:The House Of Arras E.J. Carr Late Disgorged 2004,把一眾名家高手都給比下去,”The House Of Arras”未必寂寂無聞,但對大眾一定陌生,從今正式成為了一個名字,Tasmania酒也增加了份量。

1988年創立的莊園,論歷史深度,與法國、意大利、西班牙那些百年酒莊不能相比,但達者為先不是論資排輩,澳洲獲獎最多的釀酒師Ed Carr ,憑34年的釀酒經驗,和矢志令塔斯曼尼亞酒躋身世界前列之雄心魄力,得到了最實在的肯定。

在澳洲酒極需懲罰,出色的酒必需獎勵的精神分裂下,加上很想為大家謀幸福介紹好酒,我決定認真地會一會新出爐的天下第一,由入門的Arras Blanc De Blancs NV 、A by Arras Premium Cuvee NV、進階一點的Arras Grand Vintage 2008,以至要專誠預留,一登龍門即渴市缺貨的E.J. Carr Late Disgorged 2004都好好品試了。

結論:是優秀酒莊無異。別道是澳洲氣泡、是新世界你便看輕看小,事實是南非的氣泡酒如今都已非常出色。

Arras Blanc De Blancs NV,是釀酒師的基本功架,Tasmanian Chardonnay的風貌,在青蘋果的香氣及活潑的氣泡下表露無遺,一切來得簡單淺白,不差,但與一些非年份名門香檳比較,有點遜色了。

但同是入門級,A by Arras Premium Cuvee NV則豐富多, “a minimum of 3 years on lees”,一大片青草地、兩三襲小白花、探頭數朵蘑菇,酸度嫻熟,綿滑有致,brioche之氣輕飄,果仁之饒紛至,異國香料沓來,要淺嘗此莊的底蘊,才費二百多元花得過。

未說天下第一之前,先談它的Arras Grand Vintage 2008。我會說未喝過任何Arras的話,這瓶酒都足夠說服你,此莊可躋身world class sparkling wine之列。傳統的Chardonnay加上Pinot Noir釀得端正優雅,陳年至少8年才除渣,稻穗色的酒金光明亮,茉莉花的幽芳,柚子的異香,creamy和savoury之間,交織豐潤的烤麵包香氣,唯一要找碴,就是太端正體面,欠了點個性。

至於E.J. Carr Late Disgorged 2004,值得第一嗎?這也是我的疑問。

先從杯中升上來,是帶甜的芳菲,溫柔的清麗,氣泡繁盛有致而不喧鬧;喝一口,迎面吹拂一泓海風,在髮縫之間略過,礦物氣韻啊、還帶輕輕的蠔鮮,微鹹,mid palate鮮爽可喜,好!喝完全沒有聞那麼甜。優雅的氣泡斯斯文文,綿滑的口感馥郁軟潤,層次多端的各色同系不同調的酸,青檸、芒果、酸種麵包,還有輕重不一但和諧的鮮和甜,松露的,蜂蜜的,牛油餅乾的,像名畫家康丁斯基(Kandinsky)的名作 “Circles in a Circle”,花香、果氣、香料、酸物,大珠小珠如點如線整合相輔串連,幾何互動,仍成一個compact and closed composition,和諧悅目。

Kandinsky寫信給同時是收藏家/art dealer的好友畫家Galka Scheyer說,那是他第一次把圓形置入前景,成為主角,外面的粗黑色圖圈,像方形畫紙上的”second frame”,鼓勵視線集中在圈內的點、線、形之間的構圖和互動;豈不就像澳洲氣泡酒第一次被置入世界氣泡酒舞台前景,House Of Arras Late Disgorged就是那黑色粗圈,在舊世界方框之中,圈出新世界中的自己,叫你看它包羅多姿架構,延長百味千香。

喝過你會明白它為什麼能成為天下第一,我唯一不同意是有些評論說它媲美Krug,它沒有Krug獨具的精緻簡練、高亮清雅之酸。這不是二者說誰比誰好,是different,不是better。

這些黃袍加身,是水準肯定,不是訂價雞精,我懷疑幾多香港人願意付過千元買一瓶澳洲sparkling。

