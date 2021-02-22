材料(20粒份量 20pcs)：
木薯粉 30g Tapioca Flour
糯米粉 110g Glutinous Rice Flour
砂糖 25g Sugar
無鹽牛油 60g Unsalted Butter
牛奶 100ml Milk
雞蛋 1 Egg
芝士粉 20g Grated Cheese
芝士碎 40g Shredded Cheese
步驟：
1.糯米粉、木薯粉及砂糖拌勻
2.混合牛奶及牛油煮滾
3.將已煮滾的牛奶一口氣倒入粉類並持續攪拌成糰
4.將蛋液加入麵糰拌勻
5.加入芝士粉拌勻
6.加入芝士碎拌勻
7.預熱焗爐至200℃，麵糰放入唧袋唧成圓形
8.以200℃焗6分鐘，旋轉180º焗6分鐘即成
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