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點Cook Guide食譜｜芝士麻糬波波 Cheese Mochi Balls

33分鐘前

材料(20粒份量 20pcs)：

木薯粉 30g Tapioca Flour

糯米粉 110g Glutinous Rice Flour

砂糖 25g Sugar

無鹽牛油 60g Unsalted Butter

牛奶 100ml Milk

雞蛋 1 Egg

芝士粉 20g Grated Cheese

芝士碎 40g Shredded Cheese

步驟：

1.糯米粉、木薯粉及砂糖拌勻

2.混合牛奶及牛油煮滾

3.將已煮滾的牛奶一口氣倒入粉類並持續攪拌成糰

4.將蛋液加入麵糰拌勻

5.加入芝士粉拌勻

6.加入芝士碎拌勻

7.預熱焗爐至200℃，麵糰放入唧袋唧成圓形

8.以200℃焗6分鐘，旋轉180º焗6分鐘即成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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