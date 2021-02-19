開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」，醬料自古在中國飲食文化有一定地位，能增添食物風味。現有逾100萬名潮州人聚居香港，是本港第二大族群，潮州菜開到成行成市，而「架己冷」煮家鄉菜式，必定用上潮式醬料佐味增鮮。

第四代接手 重振昔日風光

香港有多個本地醬油品牌，但有間潮式醬料品牌「元盛興土產食品公司」，大家可能遺忘。品牌已扎根香港逾88年，現交予第四代佘森泉接棒打理，品牌的潮式醬料，他自小吃到大，故懷抱雄心壯志，希冀重振家族生意昔日風光。

「元盛興由我的太外公杜修一先生於1933年創辦，他曾到泰國謀生多年，對當地的特色香料有一定認識，為日後元盛興生產醬料的發展很有幫助。當年總舖位於上環香馨里，以生產魚露、辣椒醬、欖菜，以及桔油、梅膏、三珍醬等20多種潮式調味品為主，並代辦潮州土產。」可惜元盛興設置於筲箕灣阿公岩的魚露廠，在二戰時被日軍炮火轟炸而摧毀殆盡，之後就搬到位於上環，有「潮州巷」之稱的香馨里繼續營運。

元盛興除生產各式潮州醬料及批發潮州土產外，並引進各類東南亞優質食品及飲料，在潮州同鄉中微有聲譽，佘森泉指品牌曾叱咤一時：「最高峰時期，元盛興的生意做到很大，穩佔香港醬料市場7成佔有率。在潮州巷（即香馨里）有一幢樓宇，結合了舖頭、住家、生產醬料的廠房於一身。」其後潮州巷被長實收購改建成帝后華庭，元盛興亦遷至域多利道現址至今。

往事如煙，人情不變，元盛興這個老字號就是靠幾代人胼手胝足撐了88年。「外公年紀很大時，曾打算不再經營生意了，但我姑婆覺得好可惜便毅然接手。」到了今天，元盛興交由佘森泉及其表舅父陳鉅川（姑婆的兒子）接棒，並花開兩枝，在香港與泰國都設有廠房，泰國廠房製作醬料後，就運送至香港進行品質監控、銷售等業務。

生產線遷至泰國

無懼世事變改，味道始終如一的元盛興，近年已將生產線遷至泰國。「在泰國設廠，無論原材料價錢、人工等都比香港平好多，香港租金又貴，經營成本只是香港的五分之一。表舅父早已移民泰國，以前做過生意，能將創新思維帶入品牌，遂由他負責管理泰國的生產工序、聯絡外國客戶等。」元盛興的泰國廠房位於中部，鄰近夜功河的蘇木沙剛省，因地處海岸附近，加上他們在泰國東北部亦有大量農地，很多製造醬料的原料均是唾手可得，質素自有保證。

佘森泉的姑婆杜雪華雖已年近80歲，仍然健壯精靈，儼如元盛興的幕後軍師。現時她留在香港，每日風雨不改回公司打點業務，給負責香港營運及銷售的他服下定心丸。「我從姑婆身上學懂堅持，她年紀雖老但仍很硬淨，勤力工作，令我也不敢懈怠。香港本土生產的油欖菜，是由元盛興始創並發揚光大，我由細食到大，其他的食唔慣，認為我們的欖菜無論色澤、口感、味道等，都是香港No. 1。」

人事更迭，市場嬗變，元盛興的銷售量的確不復當年勇，人氣與知名度亦給後起之秀所掩蓋，面對收復失地的壓力，佘森泉就像品嚐欖菜的回甘，點滴滋味在心頭。「如何推銷、慢慢重新打開市場，是需要時間，期間覺得頹喪一定會有，但真的從沒想過放棄。因我從不覺得自家產品會輸給別人，這是我一直以來的自信。」

招牌油欖菜 米芝蓮名店都用

有麝自然香，昔日向元盛興取貨的食肆，全是名氣響噹噹的潮州酒家，如石塘嘴的汕頭酒家、皇后大道西的斗記飯店、陶芳酒家及創發等。至今識貨的食店都是名店為主，不少都是米芝蓮級數，如遷至將軍澳的陳勤記、尖沙嘴御寶軒、九龍城創發、將軍澳潮饗以及於北角及長沙灣均有分店的梅花邨等。

「清、鮮、爽、嫩、滑」的欖菜，顏色烏黑油亮，味道鹹香甘醇，維生素、礦物質含量豐富，清熱去火，生津解毒，是不少「架己冷」的看門口醬料，下飯送粥炒麵煮菜皆宜。欲一嚐近百年的元盛興潮式醬料好滋味，可到上環街市卿記潮州鹹料、灣仔金源雜貨、西營盤聯發等老店選購。

其中卿記潮州鹹料的店主，當年與元盛興前老闆杜樹南十分熟稔，杜樹南生前指明旗下生產的所有醬料，只獨家供應予卿記代理，其他雜貨店頂多取得一兩樣而已！卿記負責人趙國強指元盛興的「四大天王」：油欖菜、紅豉油、榛膏、米醋，多年來都備受潮州幫老主顧追捧，銷路尚算不俗。「有很多客人會一次過買幾箱，自用之外再寄運給外國親友。大陸貨雖然價平，但味道跟元盛興沒得比。其中以欖菜最受歡迎，因為味道非常好，有很多潮州鄉里、佛堂主持及素食人士幫襯。」

趙國強指元盛興的美味油欖菜（建議零售價$38/樽，12oz）炒得很香：「用來送清粥、炒菜、炒飯、炒麵、蒸豆腐或炒肉碎都一流。」至於加料紅豉油（$28/樽，330ml）則能為炒河粉炒麵添上靚顏色。「過年食蘿蔔糕、端午節食糭也可點蘸。而榛膏即是橙皮醬，可煮潮式甜品，客家人又會整年糕，好好味。」

產品建議零售價

美味油欖菜（$38/樽，12oz）

真料辣椒醬（$38/樽，12oz）

美味沙茶醬（$28/樽，8oz）

加料紅豉油（$28/樽，330ml）

雞嘜米醋（$16/樽，700ml）

特裝榛膏（$50/樽，12oz）

採訪、攝影：《飲食男女》

香港元盛興土產食品公司

地址： 香港堅尼地城域多利道64號廣基工廠大廈一樓B座

電話：2544 0485，2543 6027

卿記潮州鹹料

地址︰上環街市 1樓 MM3號

電話︰ 2541 5447

營業時間︰ 8am-12nn、3pm-6pm，星期日及假期休息

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