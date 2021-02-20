一般第一次接觸澳葡菜或是葡萄牙菜式，必定會聽過炸馬介休球的菜式。橢圓形的炸物，鹹香惹味，內裏還吃到一絲絲的魚肉。

「馬介休葡文名叫Bacalhau，在葡文裏是解釋為鹹魚，在葡萄牙用鹹魚這食材炮製的菜式，超過100款，沙律、湯及主菜都看到它，做法千變萬化，炸馬介休球只是其中一個做法。」John Rocha解釋。

「馬介休鹹魚的傳統煮法是，買一條鹹魚回來用牛奶去浸24小時。為何要以牛奶去浸呢？牛奶有種天然成份可令肉變鬆軟，其次可以解除那股鹹味。浸牛奶24小時後，要再用水浸一小時，再蒸再處理，是否覺得有些費時失事呢？於是大概20年前左右，葡萄牙的摩登家庭，就想出一個方法，利用現成鱈魚，用鹽醃兩小時，再隔水蒸熟來做成簡單版馬介休，這也是今天我教大家的醃鹹魚方法。」John Rocha說。

除了教以簡單方式製作馬介休，John製作的馬介休球還特別加入了蝦仁，「因為我之前吃過潮州蝦棗、蟹棗，覺得味道很好，就嘗試把蝦加入馬介休球做，發現出來效果不俗，今天就想跟大家分享一下。」John Rocha說。

馬介休炸蝦丸食譜

材料：

急凍鱈魚柳 450至500克

海鹽 1湯匙

蝦仁 1/4杯

洋葱 2個

蒜頭 3瓣

美國焗薯 1/2個

蛋黃 1湯匙

日本麵包糠 約2湯匙

橄欖油或米糠油 適量

烘烤芝麻 3茶匙

蛋黃醬 適量

番荽碎 適量

蛋黃醬 適量

做法：

1.鱈魚解凍後，放兩湯匙鹽醃兩小時，然後把釋出的水分瀝乾，再隔水蒸大概九至十二分鐘成馬介休，然後攤涼備用。

2.蝦仁一半切粒，另一半隨意切；美國焗薯蒸熱至熟，趁熱把它壓成蓉，備用。

3. 把馬介休去骨拆肉，然後放入隨意切的蝦仁、半個切碎了的洋葱、薯蓉，然後拌勻。接着加入蛋黃、切碎的番荽拌勻。

4.加入少許麵包糠攪拌，令其質地變乾身，然後用手提攪拌機，輕力數下數下地攪拌，用手拌勻，又再用手提攪拌機攪拌。不要過分攪拌，重複攪拌動作兩三次，即可加入蝦仁，然後拌勻，再搓成球狀。

5.把搓好的馬介休蝦丸放進雪櫃半小時，令其乾身少些水分，會容易點炸。

6.預備一鍋油，油熱後，即可分批把馬介休蝦丸油炸，只要炸至表面金黃色即可撈起，然後放在廚房紙上瀝乾油。

7.趁熱上碟，撒上番荽碎及芝麻，再配上蛋黃醬同吃即可。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android