堂食禁令有條件放寬，總算令餐廳鬆一口氣。尖沙嘴K11 Musea剛好有一間新開張的日式燒肉店焼肉而今，是日本米芝蓮一星懷石料理店富小路やま岸的副線，主打日本和牛燒肉。

餐廳請來日本美女野村寛美擔當女將，為客人帶來高級燒肉體驗：「我們用東京傳統品牌日山畜產的出品，公司經營和牛生意已超過百年歷史，他們很專業，養的和牛有獨特溶點(45℃至52℃)，令牛肉更細膩，所以會很滋味。」

午市和晚市提供各款套餐，若在晚市點Jikon Dinner Set($1,280)，便可以到最隱蔽的吧枱位置，享受專人燒肉服務。套餐先有送上前菜沙律、洋葱湯，接着有冷盤A5黑毛和牛他他、炙烤A5黑毛和牛、A5黑毛和牛壽司。煙燻A5黑毛和牛配魚子醬是用燒過的櫻花木，令和牛沾上獨特芳香。

然後開始燒肉部份，先有鹽醃牛肉盛合，分別是澳洲厚切牛舌、巴西薄切牛舌和貝身牛扒。薄切牛舌外酥內嫩，貝身牛扒油花豐富，齒頰留香。在特製醬牛肉盛合中，其中有一款和尚頭肉，結合了富小路山岸招牌海膽手卷，變成和牛海膽手卷Uni Beef Dog，烤過的牛肉軟嫩多汁，海膽在烤好的牛肉之上，轉化成半溶狀態，放進口便嚐到肉的油脂香和海膽鮮味。

還有牛柳心配柚子酸汁和西冷條，特製的柚子酸汁可以中和油膩感。最後一款肉是每天不同的稀有部位肉，西冷薄片輕輕烤過後，配上越光米飯和雞蛋，面頭添加黑松露，和牛肉汁混合在沾滿蛋汁的飯粒，飯粒飽滿香甜。

最後以富小路才有的素麵和甜品3.6牛乳奶凍作結。若覺得晚市貴了點，午市套餐約三四百元已有交易，不妨先試一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

焼肉而今 by 富小路やま岸

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea6樓603號舖

電話： 2868 0929

營業時間：12nn-11pm

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