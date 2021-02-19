一向熱愛吃辣的名廚Ricky所主理的祥仔辣辣，最近就同出前一丁合作，即日至三月三十一日，用北海道小麥粉麻油味出前一丁推出三款限定辣味撈丁，噱頭十足。

「我一向食香港版出前一丁，但今次這個用北海道小麥粉製作的麵條，我覺得有數個地方改進了，首先麵質彈性更強，口感亦更加順滑。」祥仔辣辣行政總廚Ricky指出，呼應舖頭主打的麻辣主題，三款撈丁都是帶點微辣，各有特色。

最推薦招牌櫻花蝦撈丁（$58），底味是四川麻辣風味，加上焗過的櫻花蝦，香脆惹味，麻辣鮮香；日式山葵酸辣和牛撈丁（$88）最有特色，加入辣椒及麻椒，表面再澆上山葵油，又辣又香，山葵味重但不會嗆辣，充滿日式風味；擔擔和牛辣丁（$88）搭配油分重的和牛，芝麻香濃，辣度不高。另有三款不辣的撈丁，在集團其他餐廳有售，自問撈丁粉絲就記緊上門了。

採訪、攝影：《飲食男女》

祥仔辣辣（日出康城店）

地址：將軍澳康城路1號The Lohas 3樓352A號舖

電話：2885 0911

營業時間：星期一至日11:30am-8pm

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