日本通Peggy聲些(即老師) 今次要介紹上環的過江龍日式燒肉店，開業已經五年，本店在東京，在當地長踞日本飲食雜誌及網誌推介餐廳之列。

「燒肉的日文是やきにく，即是將肉放在火上面燒，再加上調味和醬汁，做成非常邪惡的料理。來這店當然不是吃普通的牛肋骨肉和牛舌，而是吃黑毛和牛的稀有部位。」Peggy興奮地說。

店子主打三款廚師發辦，由$420至$820一位(兩位起)，另外也有散叫，不過客人多數柯打廚師發辦，一次過試多些不同的部位。Peggy試的是最貴的一款，包括來自鹿兒島的七個黑毛和牛稀少部位，全部都是A5級數。

吃燒肉當然不可缺沙律，Peggy很喜歡招牌沙律及泡菜，前者放滿合桃和腰果，後者則用自家製的泡菜醬汁醃製，爽脆開胃。

先來第一個叫Yakisashi的和牛部位。「它其實是三角筋的位置，所以特別滑和軟熟。跟住是西冷扒，油脂分佈十分平均，每邊燒15秒，然後配蒜茸和醬汁吃便很好味。」Peggy邊燒邊吃。

再來是Misuji Briand的部位，它其實是三筋的上面，即牛的前腳部位，油脂很旺盛，加上屬於赤身的部位，肉味比較濃。「吃燒肉不能缺少吃白飯，在日本的燒肉店，叫白飯不要叫ごはん，通常他們叫ライス。」Peggy教路。

至於Misuji，漢字叫三筋，因這塊肉未切的時候，中間的位置有上中下三條筋。「這是bye bye肉，可想而知bye bye肉有多肥美，油花這麼鼎盛，一定入口即溶，所以每邊燒3秒便要停手。」三筋入口非常嫩滑，又有香濃的油味，伴白飯吃是完美的配搭。

跟住的和牛部位是Dai Sankaku，未切的時候，是一塊很大的三角形，肉味及脂肪恰如其分。接着的部位是Tougarashi，漢字是唐辛子，即是辣椒的意思，因為未切之前的形狀像辣椒仔。「它是近關節的位置，即是手臂肉，肉質偏硬。燒完之後，隨即放進鰹魚湯裏面，蘸少許便可立即吃。跟住喝一口很香鰹魚湯，可清新口腔。」Peggy滿足地說。

最後的部位叫Chateau Briand，是全隻牛最矜貴的部位，肉質嫩滑鮮甜，伴甘甜的北海道海膽吃，滋味得很。

吃到尾聲，Peggy還嚷着要散叫一份木村燒。「這道菜由前店長木村先生發明，雖然不是在廚師發辦裏面，但怎都要柯打。薄切西冷用類似壽喜燒的方法品嚐，非常滑溜和美味。」Peggy吃罷滿足地離去。

採訪：黎詠詩

攝影：魯雋華、馮嘉雯

Yakiniku Great

地址：上環皇后大道中255號Manhattan Avenue地下1號舖

電話：3565 6129

營業時間：12nn-5pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android